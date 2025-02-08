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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》脹氣少吃蘋果、口香糖？營養師曝「8飲食」超NG

2025/02/08 10:58

營養師說，減少食用含氣飲料、油炸食品、豆類及其製品、十字花科蔬菜、過量水溶性纖維、高果糖食物、糖醇類食品，以及乳糖食物防脹氣；圖為情境照。（圖取自photoAC）

營養師說，減少食用含氣飲料、油炸食品、豆類及其製品、十字花科蔬菜、過量水溶性纖維、高果糖食物、糖醇類食品，以及乳糖食物防脹氣；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食習慣或食物選擇不當，導致肚子像氣球一樣脹到不行嗎？好食課營養師Anna李宜樺在臉書粉專「好食課」發文分享改善脹氣問題的方法。

李宜樺表示，想預防脹氣，記得少狼吞虎嚥、邊吃邊講話、嚼口香糖、吃硬糖，也不能用吸管喝飲料。以及減少食用含氣飲料、油炸食品、豆類及其製品、十字花科蔬菜、過量水溶性纖維、高果糖食物、糖醇類食品，以及乳糖食物。

NG行為越吃越脹

1.狼吞虎嚥：吃太快容易吞進過多空氣，導致胃裡「氣鼓鼓」。

2.邊吃邊講話：聊天時會不自覺吞入空氣，增加腸胃負擔。

3.嚼口香糖、吃硬糖：持續咀嚼口香糖或唅硬糖，容易吞入更多空氣。

4.用吸管喝飲料：吸管容易讓空氣一同進入腸胃而有脹氣問題。

李宜樺說，有些食物並非不健康或不能吃，而是有脹氣困擾者，可適時減少食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

李宜樺說，有些食物並非不健康或不能吃，而是有脹氣困擾者，可適時減少食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

8大飲食易脹氣

●含氣飲料：如汽水、啤酒、氣泡水等，隨餐吃很容易使肚子有撐脹感。

●油炸食品：如薯條、炸雞等油脂高的食物，容易延緩胃排空，延長食物於腸道消化發酵時間。

●豆類及其製品：如黃豆、豆漿、豆皮等，因為豆類含有較多寡糖，容易消化不完全，而在腸道發酵產氣。

●十字花科蔬菜：如花椰菜、高麗菜、芥蘭等，因含有豐富的棉籽糖（寡醣），容易於腸道發酵產氣。

●過量水溶性纖維：餐前餐後吃水果雖然不錯，但過量攝取高水溶性纖維的食物，如蘋果、梨、桃也容易有脹氣問題。

李宜樺表示，某些無糖口香糖或無糖糖果，常會添加如木糖醇Xylitol、山梨糖醇、麥芽糖醇等甜味劑，也容易有脹氣等問題；示意圖。（圖取自photoAC）

李宜樺表示，某些無糖口香糖或無糖糖果，常會添加如木糖醇Xylitol、山梨糖醇、麥芽糖醇等甜味劑，也容易有脹氣等問題；示意圖。（圖取自photoAC）

●高果糖食物：如手搖飲、果汁因含有果糖，於人體無法完全消化，進入腸道後進被腸道菌利用，就會產生氣體。

●糖醇類食品：某些無糖口香糖或無糖糖果，常會添加如木糖醇Xylitol、山梨糖醇、麥芽糖醇等甜味劑，也容易有脹氣等問題。

●乳糖食物：有乳糖不耐症的朋友，喝牛奶等乳製品，可能會有脹氣不適問題。

李宜樺提到，減少脹氣辦法有4種，細嚼慢嚥，避免吞入過多空氣；選擇易消化的食物，避免大量豆類、氣泡飲；飯後散步，促進腸胃蠕動；適量補充益生菌，維持腸道好菌平衡。

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