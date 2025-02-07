施打人潮多 屏縣23萬劑公費流感疫苗今早用罄

屏縣民眾連日施打流感疫苗踴躍。（屏縣府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近日民眾接種踴躍，屏東縣自去（2024）年10月1日開打至今，採購的23萬餘劑公費流感疫苗今（7）日一早已全數用完。

屏縣府衛生局表示，衛生福利部疾病管制署已公佈將緊急增購10萬劑流感疫苗，供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧服務等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職、五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類對象接種，衛生局將配合中央相關接種作業，並積極增取配賦量，維護民眾健康。

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衛生局說明，現仍為呼吸道傳染病好發季節，呼籲民眾應養成良好衛生習慣，勤洗手、戴口罩，避免前往人潮擁擠場所。公費流感疫苗用罄期間，民眾（出生滿6個月以上）仍請踴躍接種新冠JN.1疫苗，預防感染新冠後導致重症及死亡風險。

疾管署已增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為公費流感抗病毒藥劑使用對象，2月28日前凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。

屏縣上週（1月26日至2月1日）共開立756人次，目前庫存尚可供應1萬4千餘人份，藥劑充裕無虞，民眾無需過度擔憂。預防接種（含自費疫苗）及抗病毒藥劑相關資訊可至屏東縣政府衛生局官網查詢。

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