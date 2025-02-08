健康網》「4秘訣」挑好芋頭！農糧署：配糯米糕香甜可口

芋頭糯米糕糯香黏彈、香氣四溢，吃起來清爽不甜膩。（圖取自農糧署臉書專頁）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕又到了吃芋頭的季節！農糧署表示，挑選外型勻稱、無病蟲害或腐爛損傷、拿起來有重量、觸感硬實的芋頭較佳。還分享芋頭糯米糕的作法，將富含花青素、膳食纖維的黑糯糙米，加上外型圓短、呈乳白色不透明狀、黏性較強的圓米；搭配高粱酒和桂圓，混合蒸煮出的米糕，糯香黏彈、香氣四溢；再夾上一層鬆軟綿密的芋泥，吃起來清爽不甜膩！

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，芋頭全年都有生產，產地主要分布在中南部和東部地區，其中以苗栗公館、台中大甲、屏東高樹、花蓮吉安，及外島的金門烈嶼、台東蘭嶼的芋頭為名。

請繼續往下閱讀...

芋頭糯米糕

●準備材料

芋頭餡：芋頭切片300克、糖50克、奶油20克。

糯米糕：黑糯糙米1量米杯、圓糯米1量米杯（分別泡水4小時）、水1.5量米杯、桂圓2大匙、糖30克、高粱酒2大匙。

農糧署指出，芋頭全年都有生產，產地主要分布在中南部和東部地區；示意圖。（圖取自freepik）

●製作方法

1.芋頭餡：先將芋頭削皮、切薄片，再把芋頭蒸熟，趁熱加入糖及奶油，拌勻備用。

2.糯米糕：將糯米混合放內鍋，加入高粱酒及桂圓蒸熟（内鍋1.5杯水/外鍋2杯水），蒸熟後加入糖拌勻。

3.最後在保鮮盒上鋪保鮮膜，依序放入糯米糕、芋泥、糯米糕，稍微壓緊實，冷藏1小時即完成。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法