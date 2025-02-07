氣溫驟降 醫示警：這2類人當心「腦中風」

今天寒流開始南下，氣溫持續下降，專家警告，隱形殺手「腦中風」正悄悄逼近，尤其感染流感和氣喘患者2類人要特別小心。 （資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今（7）天寒流開始南下，氣溫持續下降，專家警告，隱形殺手「腦中風」正悄悄逼近，尤其感染流感和氣喘患者2類人要特別小心，研究發現，得流感後的15天內，每10人就有1人可能中風；而寒冷天氣也容易誘發氣喘，導致呼吸困難、血氧下降，中風風險比一般人高出1.3倍。

疾管署統計，自2024年10月進入流感季以來，已累計667例重症、132例死亡，雙雙創下近5年新高。台灣腦中風學會理事長陳龍提醒，2019年在國際中風會議上的一項研究指出，感染流感後的15天內，每10人就有1人可能中風。

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陳龍分享，近日一名60歲婦人無慢性病史，感染流感後出現咳嗽、頭暈等症狀，竟在家中發現右手無力、臉歪斜，疑似中風徵兆，送醫後確認為流感引起的血管發炎導致小中風，所幸治療及時，恢復良好。

氣喘患者在寒冷天氣中也要提高警覺！陳龍指出，低溫容易誘發氣喘，導致呼吸困難、血氧下降，中風風險比一般人高1.3倍。

腦中風是台灣十大死因之一，每年奪走超過1.2萬條人命，更嚴重的是導致失能，統計顯示，每10名中風患者中有6人在發病1個月後無法工作或需長期照護，成為家庭與社會的重大負擔，為降低中風風險，陳龍呼籲民眾遵循4大原則：

1.規律服藥：有中風或心血管疾病史者，應依醫囑用藥，防止病情惡化。

2.保持溫暖：外出注意保暖，避免溫差刺激。

3.健康飲食：多吃蔬果，少攝取高鹽高脂食物。

4.定期運動：適度運動促進血管健康，但避免極端天氣下劇烈運動。

陳龍提醒，民眾應記住「微笑、舉手、說你好、快打119」這四招辨識中風徵兆，尤其是高血壓、糖尿病、高膽固醇、心房顫動、肥胖、吸菸、運動不足或有家族病史的人，都是中風高危族群，中風每延遲1分鐘治療，約190萬個腦細胞會死亡，務必在4.5小時黃金時間內撥打119，啟動醫療快速通道，降低損害。

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