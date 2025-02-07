建構癌友友善社區 光田醫院號召社區居民響應

台中市民林美雲感激郭集慶醫師（左）的醫療協助。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕因應罹癌人數不斷增加，台中市光田綜合醫院積極推動「慈悲關懷社區計劃」。在新落成的向上院區舉辦「癌友友善社區關懷倡議」，號召癌友、家屬及社區民眾參與，攜手推動癌症友善關懷社區。

光田醫院社區醫療副院長沈錳碩表示，為結合社區內外資源，建構互相支持的照護系統，光田醫院向上院區周圍的兩大社區沙鹿區三鹿里和龍井區山腳里里長簽署合作，象徵與社區攜手合作，為癌友創建溫暖支持的環境，守護這兩大社區近1萬7千人健康。此外，資源中心個案管理師及臨床心理師亦介紹癌症資源及心理支持服務，幫助癌友全面提升生活品質。

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癌症中心主任郭集慶表示，自今年起，國民健康署放寬癌症篩檢年齡補助，包括肺癌、大腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌（HPV）檢測服務，只要符合資格的民眾都可接受免費的定期癌症篩檢，以期早期發現、早期治療。光田醫院接下來2、3月份還有多場健康系列活動，歡迎民眾踴躍參加。

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