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健康網》不只有白色！ 綠、橘、紫色花椰菜大集合
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕常說要吃彩色蔬果，但很多人不知道花椰菜有4種顏色！台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」分享，除了常見到的白花椰外，還有綠花椰、橘花椰、紫花椰，它們都是營養爆表的彩色花椰菜。無論是蒜香清炒、沾胡麻醬、炒飯、焗烤、濃湯萬用不踩雷，也能將它們組成「彩虹烤蔬菜盤」，淋橄欖油烤箱200度，烤15分鐘，再灑上綜合香料即可享用。
白花椰 心血管守護神
白花椰是經典百搭王，有硫化合物，自帶抗氧超能力，為心血管守護神，能幫身體大掃除。
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綠花椰 助骨骼強壯
綠花椰非常見的青花菜，是健身控的最愛之一，富含葉黃素、葉綠素，保護眼睛、骨骼強壯。
橘花椰 守護視力
橘花椰是吃得到陽光的稀有款，自帶天然甜味劑β-胡蘿蔔素、玉米黃素守護3C族視力。
紫花椰 抗發炎、抗氧化
紫花椰是自帶美顏濾鏡的夢幻款，有抗發炎的功效，其花青素的抗氧化能力約維生素E的50倍。
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