健康網》滑手機害失眠！ 中醫教按4穴位寧心安神

中醫師提醒，3C產品發出的藍光會讓褪黑激素分泌延遲，影響睡眠品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕歷經9天年假，原本以為可以好好休息，結果熬夜追劇、打遊戲，開工後反而更疲累！東霖馬光中醫診所醫師陳慈旻提醒，3C產品發出的藍光會讓褪黑激素分泌延遲，影響睡眠品質。建議每天固定時間起床及就寢，養成規律的生理時鐘；睡前減少3C產品使用並溫水足浴；也可按摩神門穴、內關穴、三陰交及印堂穴，能寧心安神，改善睡眠。

藍光潛藏的失眠元凶

陳慈旻指出，在3C時代來臨之前，太陽是我們主要的藍光來源。那時，人們日出而作，日落而息，遵循自然的晝夜節律。現如今，我們的夜晚被手機、電腦等3C產品發出的藍光所圍繞，當藍光進入眼睛後會刺激大腦，使其誤以為還是白天，從而抑制腦中的松果體作用並延遲分泌褪黑激素。褪黑激素是幫助我們入睡的關鍵激素，如果褪黑激素的分泌被延遲，就會更難入睡，睡眠品質也會受到影響。

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中醫認為失眠的根本原因，在於身體內部的陰陽失衡和臟腑功能失調；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫治療失眠

陳慈旻表示，中醫認為失眠的根本原因，在於身體內部的陰陽失衡和臟腑功能失調。中醫師會根據患者的失眠型態，以及伴隨的其他身體症狀、舌象、脈象，歸納出患者是屬於何種中醫證型的失眠。常見的有心火熾盛、肝鬱化火、陰虛火旺、心脾兩虛等等，並會為患者量身打造適合的中藥處方，可搭配針灸，對於失眠的效果也很好。

居家助眠保健法

除了中藥、針灸，陳慈旻也分享3招居家助眠保健法。

1.按摩4穴位

神門穴-手掌面腕橫紋上，無名指及小指之間對下來的地方；內關穴-手掌面腕橫紋正中（兩筋之間），往上2寸（三指寬）；三陰交-內側腳踝往上3寸（四指寬），脛骨的後側；印堂穴-額頭兩眉頭中間。

中醫教按摩穴道與足浴改善失眠。（馬光中醫診所提供）

2.中藥足浴

現代研究顯示，睡前以41－42℃的水溫，深10公分溫水足浴20分鐘，可改善睡眠品質。陳慈旻說，足浴不僅能改善末梢血液循環，幫助肌肉放鬆，還可以刺激足部的穴位，包括有助於安眠的穴位（水位要泡到三陰交穴） ，若搭配有寧心安神、活血通絡功效的中藥材使用，效果會更加顯著。除了買現成的足浴包，也可自製安神中藥足浴配方。

安神足浴配方：合歡皮、夜交藤、遠志、艾葉、桂枝各5g。

製作方法：將所有中藥材放入鍋中，加入1000毫升水。用小火煮滾後，再煮10分鐘。將煮好的藥液倒入溫水中調整到適合的溫度及水量後進行足浴。

研究顯示，睡前以41－42℃的水溫，深10公分溫水足浴20分鐘，可改善睡眠品質；圖為情境照。（圖取自photoAC）

3.生活作息調整

●每天固定時間就寢及起床，養成規律的生理時鐘。

●打造舒適睡眠環境，減少光線及噪音影響、房間維持舒適溫度。

●睡前減少3C產品使用。

●睡前不要過度飲水和進食，避免因夜間頻尿、腸胃進行消化吸收工作而影響睡眠。

●下午後減少攝取含咖啡因飲料（咖啡、茶、可樂）。

●放鬆練習：冥想、腹式呼吸、拉伸運動

陳慈旻提醒，藍光對睡眠的影響是潛移默化的，會在不知不覺中推遲我們的睡眠時間。同樣，要改善這種情況也是一個逐步的過程，我們需要建立良好的睡眠習慣，才能真正提升睡眠品質！

東霖馬光中醫診所醫師陳慈旻。（馬光中醫診所提供）

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