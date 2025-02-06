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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高端釋出300劑自費流感疫苗 每打1劑捐1000元做公益

2025/02/06 18:07

高端疫苗將現有僅存300劑流感疫苗提供民眾自費施打，並且每施打1劑就捐出1000元給社福單位做公益。（高端疫苗提供）

高端疫苗將現有僅存300劑流感疫苗提供民眾自費施打，並且每施打1劑就捐出1000元給社福單位做公益。（高端疫苗提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕女星「大S」徐熙媛染流感併發肺炎在日驟世，引發全台搶打流感疫苗，部分縣市公費流感疫苗已用罄，自費疫苗也一劑難求，高端疫苗表示，將現有僅存300劑流感疫苗提供民眾自費施打，並且每施打1劑就捐出1000元給社福單位做公益。

高端疫苗表示，高端流感疫苗原來僅供公費疫苗，為配合防疫及民眾需求，考量目前國內公費及自費流感疫苗面臨短缺的潛在風險，盤點後將僅存300劑流感疫苗，全數供應市場，提供給有意願自費施打的民眾，凡是民眾至指定診所自費施打高端流感疫苗，每劑費用1000元（含掛號費），高端疫苗將以每劑1000元捐贈給社福單位。

高端指出，高端自費流感疫苗將於明日2月7日下午3點於台中的施勝桓小兒科診所及林釗尚小兒科診所、台北的仁弘耳鼻喉科診所開放施打，採隨到隨打，打完為止，有需求民眾請盡速前往，保護自己也愛心做公益。

高端也說，近年來高端疫苗配合國內公費流感疫苗政策，每年依政府採購的疫苗數量進行計畫性生產，去年高端疫苗陸續捐出共2500劑流感疫苗至需要的地區及民眾族群施打，包括花蓮、宜蘭、台中等地。

高端也說，隨著民眾防疫意識提升，踴躍接種流感疫苗來降低感染風險，不過接種疫苗後，需2週時間才能產生保護力，提醒民眾盡早接種，並做好防疫措施，戴口罩、勤洗手。

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