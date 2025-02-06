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健康網》頻繁被電是身體警訊！ 營養師建議吃「這類」食物

2025/02/06 18:45

營養師表示，靜電可以透過多吃補水食物來緩解，像是水梨、西瓜、冬瓜等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，靜電可以透過多吃補水食物來緩解，像是水梨、西瓜、冬瓜等；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕唉唷！冬天開門老是被電到。營養師高敏敏提醒，這可不是戀愛的感覺，若是常常被靜電電到，小心是身體發出的警訊，代表您可能正面臨身體缺水、乾燥、電解質不平衡、缺氧疲勞等狀況。她表示，每天要喝足夠的水，也可多吃水梨、西瓜、冬瓜等補水食物來緩解。

高敏敏在臉書專頁發影片指出，秋冬一到，許多人會頻繁感受到靜電，這可能是因為身體缺氧、缺水及環境乾燥等，都會讓你身上累積多餘的正電荷，導致天天在那「放電」。她也列出以下6個常見的靜電原因：

靜電發生6原因

●過勞缺氧：長期壓力大、交感神經亢奮，會讓肌肉緊繃、耗氧量增加，就會容易有觸電的感覺，甚至會提高慢性病風險。

●缺水：飲水不足會讓人體無法正常運作，身體不能代謝，導致便秘、尿結石、皮膚乾燥接踵而來。

●環境乾燥：冬天皮膚乾巴巴，靜電特別容易找上門。

●急性腸胃炎：上吐下瀉導致「電解質不平衡」及脫水。

●大面積燒燙傷：缺少皮膚保護易感染、脫水。

●糖尿病：抵抗力降低易受細菌感染。

4招遠離靜電 少吃「這些」食物

●每天喝足夠水：至少喝到體重（kg）ｘ30毫升，少量多次慢慢飲用。

●適當使用保濕乳液：保護肌膚屏障，減少水分流失。

●多吃補水食物：像是水梨、西瓜、冬瓜、絲瓜、黃瓜，都是很棒的選擇。

●少吃利尿食物：含咖啡因及高鉀的利尿飲品，如濃茶、咖啡等，另外，香蕉、菠菜也要少吃。

營養師分享，想要遠離靜電，濃茶、咖啡這類含咖啡因及高鉀的利尿飲品要少喝；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，想要遠離靜電，濃茶、咖啡這類含咖啡因及高鉀的利尿飲品要少喝；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏。（圖取自高敏敏臉書）

營養師高敏敏。（圖取自高敏敏臉書）

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