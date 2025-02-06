用醫術圓大俠夢！台大院長吳明賢新書 分享「行俠仗醫」

台大醫院院長吳明賢（右2）出版新書《行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路》，今在台北國際書展藍沙龍舉行新書發表會暨簽書會，前副總統陳建仁（右3）、台大名譽教授林肇堂（右1）、台大醫學院名譽教授許金川（右4）等人均現身力挺。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院院長吳明賢不只是醫界權威，更是一位心懷俠夢的醫者，出身嘉義平凡家庭的他，從小沉浸在佛經與武俠小說的世界中，立下「當大俠」的志向，而他的大俠夢，最終在醫療領域開花結果，他直言「大俠需要一身好武功才能行俠仗義，醫師擁有的知識與技術，就如同絕世武功，能夠『行俠仗醫』。」

吳明賢是台灣腸胃科權威，除了領導著頂尖醫療機構，近年更經常在社群平台分享行醫多年的心路歷程與對台灣醫療現況的深刻觀察，近日他將過去在臉書上的文章集結成冊，出版新書《行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路》，今（6日）在台北國際書展藍沙龍舉行新書發表會暨簽書會，前副總統陳建仁、台大名譽教授林肇堂、台大醫學院名譽教授許金川等人均現身力挺。

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「看書就像降落傘，打開後就有作用！」吳明賢說，自己從小就愛讀書，尤其是佛經與武俠小說對他影響最深，佛經道出人生是一場修行，目的是解脫生老病死的痛苦，修行的核心在於培養慈悲與智慧，而武俠小說的重點不在於「武」而在於「俠」，俠之大者為國為民，佛經與武俠小書都是在「幫助他人、解決困難」，這樣的理念成為他行醫的養分，也圓了自己的大俠夢。

吳明賢的新書除了集結醫者的信念與理想，也描繪他在疫情期間寫給台大醫院同仁的信，傳遞如何在困境中「與善同行」。吳明賢回顧自己一路走來的過程，雖出身嘉義平凡家庭，但遇到許多良師益友，始終心懷感恩，從馬祖的研究開始到成為台大醫院院長，持續關注醫療體系、醫師培養與制度，他強調醫學不僅是解決病痛的科學，更是一項行善的志業。

在新書發表會上，前副總統陳建仁讚揚吳明賢在服務、教學、研究上的貢獻，並提到「馬祖胃癌防治模式」已成為國際標準，這本書不僅適合醫界人士閱讀，也能激勵年輕人追求對社會的貢獻。吳明賢的恩師林肇堂則回憶與他共同研究幽門螺旋桿菌的歲月，讚揚他秉持行俠仗義的精神。而許金川則表示，這本書充滿救人濟世情懷，是醫師心靈雞湯，能啟發各行各業。

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