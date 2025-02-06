妙齡女甲亢釀「脖子粗」 微創無痕手術重拾天鵝頸

22歲蔡姓女子因甲狀腺機能亢進，導致脖子腫大（左圖），常被人叫「大脖子」，透過組合式微創無痕手術，脖子恢復天鵝頸模樣（右圖）。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣有兩名20幾歲年輕女生因甲狀腺機能亢進，導致脖子異常腫大，雖有藥物治療卻容易復發，跟頭一樣粗的脖子，讓兩人非常困擾，對於交際也沒自信，衛福部彰化醫院利用最新的組合式微創無痕手術治療，不只「大脖子」不見了，外表也不見疤痕，恢復天鵝頸，讓兩人重拾自信。

22歲蔡女表示，3年多年前脖子突然異常腫大，並有手發抖、心悸、易流汗等狀況，後來服藥治療1年多，脖子消腫後才停藥，未料最近舊病復發，脖子又越來越大，甚至往外凸起，還有人叫她「大脖子」，讓她覺得心理相當受創，另外24歲王女則說，脖子快跟頭一樣粗，讓她交際沒有自信，產生體重減輕、焦慮、失眠等，相當難受。

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24歲的王女因甲狀腺機能亢進，導致脖子跟頭一樣粗，對生活交際常感困擾。（彰化醫院提供）

王女透過組合式微創無痕手術，「大脖子」變成天鵝頸，生活也重拾自信。（彰化醫院提供）

對此進駐彰化醫院的長庚醫療體系一般外科醫師巫奕儒表示，兩人就診時發現有甲狀腺腫大情況，俗稱「大脖子」，可能原因是碘元素攝取過量、甲狀腺機能亢進、細菌或病毒感染等，進一步檢驗發現，兩人確診甲狀腺機能亢進，且為葛雷夫氏病所引發，即自體免疫性抗體刺激甲狀腺，導致分泌過多荷爾蒙的內分泌疾病，這類疾病與基因遺傳、環境、壓力等因素有關，好發於20至40歲女性。

巫奕儒進一步指出，發生甲狀腺機能亢進，會有脖子腫大、眼球外凸，掉髮、肌肉無力等症狀，也可能因新陳代謝增快，導致焦慮、心悸、顫抖怕熱、多汗、食慾增加但體重減輕、排便次數增加或腹瀉、情緒不穩定、行為異常活躍、注意力無法集中、記憶力下降等情況。

巫奕儒說，治療甲亢方法有藥物、手術及放射碘，一般2至3年，甚至5至6年之久，然而抗甲狀腺藥也有副作用，輕微反應如皮疹、關節炎和關節痛，嚴重的則是白血球顆粒球減少症、肝炎或血管炎等症狀，至於甲狀腺切除手術，常在頸部開一道長長疤痕，不僅高出血等併發症多，術後也易留下疤痕。

巫奕儒表示，他經過長期研究，設計出組合式無痕微創甲狀腺切除手術，包括雙側全部切除甲狀腺或一側全切等，目前已應用於臨床患者上百名，最後該2名患者表示不想服藥，決定用微創手術，術後外表不見疤痕，術後需視狀況補充甲狀腺素即可。

外科醫師巫奕儒說，甲狀腺機能亢進與基因遺傳、環境、壓力等因素有關，好發於20至40歲女性。（彰化醫院提供）

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