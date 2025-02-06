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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

染流感把握48小時治療期 同住者3天內恐第2人中鏢

2025/02/06 15:34

醫師表示，罹患流感應把握48小時黃金治療期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，罹患流感應把握48小時黃金治療期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕近期各界關注流感防疫資訊，感染科權威、台大醫院醫師李秉穎提醒，流感不是普通感冒，若感染後未發燒卻出現喘不過氣的情況，是常見的重症徵兆，應把握48小時黃金治療期，使用抗病毒藥物，且與患者同住者約4成有感染風險，3天內可能出現第2名感染者，可諮詢醫師評估預防性投藥。

李秉穎指出，許多人誤以為自身免疫力足夠可自然痊癒，但流感若未及時治療，有時會引發細菌性肺炎、心肌炎、腦膜炎等嚴重併發症，甚至危及生命。「一燒、二痛、三倦怠」是常見症狀，發燒時新陳代謝加快，導致呼吸急促屬正常反應，但若退燒後仍出現喘促，可能代表心肺功能受損，應盡快就醫，以免錯失治療時機。

對於許多民眾希望檢驗確診再決定用藥，但李秉穎提醒，流感快篩準確度僅約50%至70%，可能出現偽陰性，導致患者誤以為未感染而延誤治療。當臨床診斷高度懷疑為流感時，應立即用藥，目前抗病毒藥物選擇多元，治療黃金期為發病後48小時，愈早使用，愈能有效降低體內病毒量，減少併發重症的風險。此外，現有新型流感特效藥物，比傳統口服藥可降低40倍病毒量。

根據《新英格蘭期刊》刊登的研究顯示，密切接觸者若預防性使用新型流感特效藥物，可將感染率降低86%，有效阻止流感擴散。李秉穎建議，可諮詢醫師評估是否需預防性投藥，以降低風險。

李秉穎也提醒，台灣雖未如日本般實施大規模防疫措施，但不代表風險較低，民眾仍須保持高度警覺，尤其前往流感高風險國家時，更應落實防疫習慣，包括不碰觸口、眼、鼻，以及勤洗手、戴口罩等，這些簡單但有效的措施，可顯著降低病毒傳播風險。

感染症專家李秉穎表示，流感若未及時治療，恐引發嚴重併發症，危及生命。（資料照，記者邱芷柔攝）

感染症專家李秉穎表示，流感若未及時治療，恐引發嚴重併發症，危及生命。（資料照，記者邱芷柔攝）

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