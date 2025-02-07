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健康網》日本流感疫情下降 日醫：其他傳染病需警戒

2025/02/07 12:59

日本流感疫情開始下降。（圖取自PhotoAC）

日本流感疫情開始下降。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星大S徐熙媛在遊日本期間因感染流感併發肺炎過世，而她生前正是前往溫泉勝地：神奈川縣箱根，在旅館躺了一天都未改善，而在送醫後仍不治離世。當時流感疫情稍高。據NHK統計，1月20日到26日神奈川平均的各醫療院所平均流感患者人數為7.81人，比前一週下降。

NHK》報導，截至1月26日，關東地區通報的流感患者數量比前一週較少。根據國立感染研究所統計，全國約5千家的流感患者數平均為11.06人，比前一週減少7.32人。其中群馬縣13.45人、栃木縣12.46人、埼玉縣11.98人、千葉縣11.88人、茨城​​縣10.96人、神奈川縣7.81人、東京都6.6人，與前一週相較多有下降。

日本感染症學會委員長、倉敷中央醫院副院長石田直表示，患者數減少許多，然流行的病毒株恐從A型轉成B型。同時新冠以及其他呼吸道疾病也要留意。

NHK採訪位在東京八王子的南玉醫院，該院一度傳出不能收新的病患，在1月中旬，急診甚至有從山梨縣與神奈川縣送來的患者。副院長關弘志表示，流感病患的高峰期已經過去。千葉縣之急救人員也陷入混亂，1月1日到19日這段時間有3千多人叫救護車，其中31人送到縣外之醫院。

另外，《岩手縣電視台》報導，截至2月2日該週岩手縣各醫院新增的流感患者數平均為11.35人，連續3週下降。同時新增的新冠患者數平均為7.5人，連續3週減少。岩手縣政府表示，目前有部分學校因流感停課，仍會繼續鼓勵大眾勤洗手、戴口罩，積極防疫。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」與部落格上說明，「日本流感大流行已過高峰。」根據國立感染症研究所的資料，12月22~29日這一週全日本約5000間醫療機構通報的流感患者，平均每間達到64.39人，比前一週42.66人增加了約50%。這是1999年採用現有方法統計以來的新高。

以此推估全日本在這週新增大約258萬5000人因流感就醫（上週是167萬人）。9月2日到現在，這個流感季在日本估計因流感累計就醫數已經達到593萬7000人。

最後林氏璧補充，本週日本正值寒流，預期呼吸道疾病還是會有些反彈。「可以比較確定的是，往年大概到4月櫻花開氣候回暖之後，日本的流感流行曲線就會躺平的。當然這也要看那一年回暖的狀況，這就和櫻花何時滿開也息息相關了。」

疾管署以圖表分析日本流感疫情。（圖取自疾管署）

疾管署以圖表分析日本流感疫情。（圖取自疾管署）

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