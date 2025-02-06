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健康網》《外傷重症中心》為何會虧錢？ 醫曝原因：台灣還恐罰錢

2025/02/06 16:15

陳志金指出，台灣急重症是先治療，事後會有專家來「審查」急重症醫師處置是否妥當，有些治療不僅不給錢，還有可能讓醫院被罰錢。（圖取自Netflix臉書）

陳志金指出，台灣急重症是先治療，事後會有專家來「審查」急重症醫師處置是否妥當，有些治療不僅不給錢，還有可能讓醫院被罰錢。（圖取自Netflix臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日Netflix爆紅韓劇《外傷重症中心》中提到「醫院盈餘排名是，第一名殯儀館、第二名停車場、第三名餐廳」，外傷重症則是「虧錢」；對此，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金說明，前者不會收不到錢，而後者有可能「收不到錢」。像台灣情況急重症是先治療再向政府（付錢的單位）「申請錢」，事後會有專家來「審查」急重症醫師處置是否妥當，有些治療不僅不給錢，還有可能讓醫院被罰錢。

陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文分享，如果被送到急診時，掛號人員先問「有沒有私人保險？」或者「先付100萬押金」才能接受治療你能接受嗎？這其實是很多國家的現況，先確定有人付錢或有能力付錢再治療，但當治療費用超過私人保險的額度或押金時，就會停止治療。

陳志金說，劇中的韓國與目前的台灣一樣，是有「國民健康保險」的國家，全民強制要投保社會保險，急重症是說「先治療，再申請錢」，而不是「先治療，再付錢」，危急現場的第一線醫師，在千鈞一髮之際，依當下病情的判斷，必須進行緊急治療、使用高貴藥物、手術、使用高價儀器、做高價檢查等，就會馬上執行，一刻也不能拖延，執行完了，事後「國民健康保險」單位就會請專家來「審查」急重症醫師在危急當下的治療。

陳志金指出，專家審查是負責把關避免「有限的醫療資源」被濫用，立意是良善的，但關鍵就在於有效／無效的認定；急／不急迫；需／不需做的認定，大家的立場和認知，就不一定一致，才導致有可能醫師做了10項處置，健保只給醫院8項的錢，有給錢已經算是不錯了，有些治療做了，它不止不給錢，醫院還會被罰錢，不止罰錢，還會被放100倍來罰錢。

陳志金提到，如果「外傷急重症」醫療是「全自費」的話，就不會虧錢。網友留言分享過去的經驗，在台灣還沒有健保的時代，許多病患家屬會因為「住院保證金」急破頭，甚至因此喪失性命，也說到健保審核給的錢有時會「被打折」。

陳志金強調，這指的是「戲劇裡」的大致情況，目的是幫追劇的觀眾了解「為什麼」，千萬不要幫什麼國家對號入座。

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