健康網》孕期流感重症風險高 醫籲「6警訊」勿輕忽

孕婦感染流感除一般症狀外，特有的6大警訊包括：呼吸急促或困難、胎動減少、持續性嘔吐、發燒超過38度、下腹部不適或疼痛，以及持續性頭痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人大S因流感併發症不幸病逝日本，引發各界震驚，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，最近是流感高峰，準媽媽們要提高警覺，除了發燒、肌肉痠痛等一般的流感症狀外，孕婦染流感的特有警訊包括：呼吸急促或困難（因子宮上升壓迫）、胎動減少、持續性嘔吐（可能導致脫水）、發燒超過38度、下腹部不適或疼痛，以及持續性頭痛。

準媽媽出現6症狀 需立即就醫

張瑜芹也提醒，當準媽媽們出現呼吸困難或氣短、胸部或腹部持續疼痛或有壓迫感、持續性嘔吐無法進食、意識混亂、高燒不退、感覺不到胎動就要立即就醫。

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張瑜芹在其臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」及「醫師聯盟 健康筆記」指出，研究顯示，孕婦感染流感的重症風險是一般人的4-5倍！但別擔心，只要做好防護，是可以有效預防的。

流感非一般感冒 嚴重恐需住院治療

張瑜芹表示，身為婦產科醫師，特別要提醒準媽媽們，流感不只是一般感冒那麼簡單，懷孕期間罹患流感的風險比非懷孕時更高。這是因為懷孕會自然抑制免疫系統，而免疫系統就是身體抵抗疾病的防禦系統。懷孕期間罹患流感比非孕婦更容易引發嚴重疾病。孕婦感染流感後，也更有可能需要住院治療。

孕婦染流感會影響胎兒發育 流產、畸胎機率增

懷孕期間的生理變化會降低免疫力，使孕婦成為流感的高危險群之一。根據臨床研究，孕婦感染流感後發生併發症的機率顯著高於一般人口，特別是在第1孕期（懷孕前3個月），且可能對胎兒造成嚴重影響。這時期感染流感可能導致以下胎兒風險。

●神經系統異常：神經管缺損、水腦症。

●先天性缺陷：唇裂、心臟病。

●妊娠結果：自發性流產、早產。

●生長問題：胎兒發育遲緩、出生低體重。

孕期防護很重要 接種流感疫苗增保護力

張瑜芹也特別提醒，孕婦享有公費疫苗權益，而流感疫苗是目前實證醫學證實最有效的預防方式。研究顯示，疫苗不只安全，更能同時保護媽媽和寶寶。孕婦接種流感疫苗後，體內產生的抗體會經由胎盤傳遞給胎兒，提供出生後約6個月的保護力；此外，應做好日常防護（戴口罩、勤洗手），若出現發燒、呼吸困難要立即就醫。

醫師提醒，流感病毒透過空氣或接觸傳播，準媽媽應做好日常防護（戴口罩、勤洗手），若出現發燒、呼吸困難要立即就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

流感病毒空氣或接觸傳播 孕婦感染可服抗病毒藥

流感在症狀出現前一天以及感覺不適後5-7具有傳染力。這意味著在意識到生病之前就可能將流感傳染給他人。病毒主要透過空氣或接觸傳播。

從臨床經驗來看，一般感冒通常一週內就會康復，但流感的恢復期較長，約需1-2週，嚴重案例可能需要數週才能痊癒。因此，孕婦感染流感後，建議充分休息、補充水分、遵醫囑服藥。

張瑜芹特別強調：及時接受治療比擔心藥物風險更重要。根據臨床研究及實務經驗，未及時治療的風險遠大於藥物可能的副作用。

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