鮭魚精液注入臉！ 美國醫美新招 號稱回春神效果驚人

醫生索貝爾（Howard Sobel）正在為柯特妮（Cortny R.）的臉部注射多核苷酸，這是該生物刺激療法的適應症外使用。（圖取自Emmy Park/ IG）

〔編譯陳成良／綜合報導〕保養的秘訣，或許就藏在意想不到的地方。《紐約郵報》獨家報導，在美國，一股注射鱒魚和鮭魚精液的醫美新潮流正在年輕族群間蔓延，號稱能帶來驚人的效果。

為了追求無需動刀的完美，愛美人士不斷尋找非手術的替代方案。一種新興的尖端療程，甚至讓一些皮膚科醫師不惜遊走聯邦法規的邊緣。

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來自紐約的柯特妮（Cortny R.）就是其中之一，她堅決拒絕接受整形手術。「我不想動刀，我還沒到那個地步。我只想盡可能看起來狀態最好、感覺最好，」不願透露姓氏的柯特妮告訴《紐約郵報》，她希望能夠「優雅地老去」。

柯特妮（Cortny R.）堅決拒絕接受整形手術，不斷尋找非手術的替代方案。（圖取自Emmy Park/ IG）

這種新療程名為「多核苷酸」（polynucleotides）注射，主要成分提取自鱒魚或鮭魚的精液。雖然在歐洲和亞洲部分地區已獲准用於特定醫美療程，但在美國，這種注射方式仍屬於「適應症外使用」（off-label use），也就是說，並未獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）的正式批准。

紐約市皮膚科醫師索貝爾（Howard Sobel）是這項療法的擁護者，他表示：「效果非常顯著。」索貝爾醫生解釋說，多核苷酸是一種生物刺激劑，能促進膠原蛋白和彈性蛋白的生成，有助於改善膚質、減少皺紋、增加皮膚彈性。

然而，索貝爾醫生也承認，在美國使用多核苷酸進行面部注射，目前仍處於灰色地帶。「這是一種適應症外使用。」他說，「但只要我們清楚告知患者，並獲得他們的知情同意，就可以進行。」

儘管如此，仍有部分醫學專家對此表示擔憂。他們認為，缺乏足夠的臨床試驗數據來支持這種療法的長期安全性和有效性，且適應症外使用可能存在風險。

不過，對於像柯特妮這樣的愛美人士來說，這些疑慮似乎並未澆熄她們的熱情。「我已經看到了效果，」她說，「我的皮膚看起來更飽滿、更年輕了。」

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