關懷獨居長者 健康篩檢從心裡開始

澎湖醫院心理治療師，提供老人身心諮詢。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖邁向超高齡社會，不少長者深居簡出，雖然在馬公市區比起郊區有更多醫療資源，身體狀況顯得較為健康，但心理的狀況卻常容易被忽略。此次臨床心理師隨著部澎醫療團隊來到長青活動中心，提供在地長者社區健康篩檢服務。心理師透過簡單的幾個問題評估長者情緒狀態，包含：焦慮、憂鬱、易怒、失眠等身心適應，並根據評估提供長者適切的建議。

心理師陳禹昕表示，馬公市長者普遍維持較佳的身體健康狀況，但身處都市叢林的人們，情緒適應顯得較為壓抑，不少長者應對身體變化及家庭紛爭時，容易感到無助乏力，但又找不到宣洩情緒的出口。情緒就這麼潛藏著，如同巨獸蟄伏在心底，等待隨時破土侵襲人們的心智。

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在短短的健康篩檢互動中，就有長者因心理師的關心，眼眶泛淚，但因為篩檢時間短暫，難以提供深入的心理支持，心理師僅能現場盡力維穩長者的狀態，並邀請長者來院與精神科醫師談談。

澎湖醫院表示，未來將繼續推動社區巡迴篩檢服務，並持續與在地關懷據點合作，將專業的醫療服務帶進社區，讓每一位居民都能享受到便捷的健康照護，並在熟悉的社區環境中，感受到安心與關懷。本縣各社區、機關團體及學校若有預防保健及健康促進議題需求者，請洽澎湖醫院社會工作室陳專員，電話9261151分機50114。

澎湖醫院建議長者健康，由心裡開始。（澎湖醫院提供）

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