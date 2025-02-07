健康網》吃冷飯能減肥？ 營養師：影響有限還恐食物中毒

周亦秀指出，抗性澱粉熱量雖略低於一般碳水，但影響有限，而且隔餐與未經過充分加熱的食物，增加食物中毒風險；情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，許多人關注飲食對於體重與血糖的影響，其中「吃冷飯能增加抗性澱粉，有助於血糖與體重控制」的說法廣為流傳。對此，營養師周亦秀指出，抗性澱粉熱量僅略低一般碳水，影響有限，但可做為腸道好菌的養分，及對餐後血糖影響也較低。不過，隔餐與未經過充分加熱的食物，增加食物中毒風險，小心得不償失！

周亦秀在臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」發文表示，抗性澱粉是某些澱粉經過烹煮後冷卻，因水分流失並開始老化變硬，而產生的一種特殊澱粉。這類澱粉不易被小腸消化，類似膳食纖維，具有較低的熱量，每公克約2.8大卡，相較於一般碳水化合物的4大卡，雖然略低，但影響有限。此外，抗性澱粉可作為腸道好菌的養分，幫助維持腸道健康，同時因為消化較慢，對於餐後血糖的影響也較低。

請繼續往下閱讀...

周亦秀指出，常見的抗性澱粉來源包括煮熟後放涼的馬鈴薯、地瓜、豆類與穀物。（圖取自freepik）

周亦秀指出，常見的抗性澱粉來源包括煮熟後放涼的馬鈴薯、地瓜、豆類與穀物，以及生香蕉。然而，並非所有食物冷卻後都能產生抗性澱粉。例如，含水量高的碳水化合物，如稀飯、米漿和燕麥奶，產生的抗性澱粉較少。此外，支鏈澱粉比例高的食物，如湯圓、油飯與年糕，也不易形成抗性澱粉。

周亦秀提醒，抗性澱粉仍需注意適量攝取，不是有抗性澱粉就不會胖，還是要看你吃多少！同時，隔餐與未經過充分加熱的食物，容易有食品衛生安全疑慮，如果在危險溫度帶（7-60°C）太久容易滋生細菌，吃了沒變健康，反而還食物中毒，得不償失啊！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法