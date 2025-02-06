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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》做心導管手術後仍胸痛？ 醫解答原因

2025/02/06 20:16

醫師指出，胸痛的成因複雜，並非所有情況都能透過心導管手術來解決；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，胸痛的成因複雜，並非所有情況都能透過心導管手術來解決；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多患者在接受心導管手術後，仍然感到胸痛，甚至未見明顯改善，這讓他們不禁產生疑問：「手術不是已經完成了嗎？為什麼還會不舒服？」對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平解釋，心導管手術的主要目標是排除最危險的冠狀動脈狹窄問題，以避免嚴重的狹心症或心肌梗塞。而胸痛的成因複雜，並非所有情況都能透過心導管手術來解決。

劉中平於臉書「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，心導管只能夠解釋和解決血管血流的問題，如果不是血流造成的心臟疼痛，那心導管手術是完全沒有幫忙的。心臟的瓣膜脫垂或是狹窄也常常會引發胸口疼痛、情緒或神經敏感造成的胸口悶痛、微細循環不足或血管痙攣產生的心絞痛，也都不是心導管能夠處理的。

劉中平強調，醫學上沒有一種治療方式能完全解決所有症狀，例如，胃鏡無法治療所有胃痛，關節手術也無法百分之百恢復行動能力。在接受任何手術前後，應與醫師充分溝通，了解治療的目標與可能效果，才能調整期待並獲得最佳的治療結果。

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