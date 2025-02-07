健康網》男童起床上廁所突暈倒 一查排尿性暈厥

一名男童早上起床上廁所後突然暈倒，隨之甦醒，送醫後經診斷為排尿性暈厥；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日前一名男童早上起床上廁所後突然暈倒，隨之甦醒，雖未有其他症狀，但家人還是趕緊送醫。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，在兒科中兒童昏厥很常見，包括自主神經介導性昏厥（最常見）、心因性昏厥和神經性昏厥等，大多數情況良性，但部分原因可能危及生命，例如心臟疾病或神經系統疾病。最後經檢查小男孩為排尿性暈厥。

吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文指出，區分兒童暈厥的良性與危及生命的病因，需要「仔細評估病史」、「身體檢查」和「心電圖檢查」，但還是有大約18%的兒童暈厥病例無法確定病因。評估兒童暈厥時，必要的檢查包括詳細的病史詢問及全面的理學檢查，以及心電圖檢查。根據病史和身體理學檢查的發現，需要時再進一步安排檢查。

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自主神經系統介導的暈厥 佔可識別原因的69%

●血管迷走性暈厥：是兒童中最常見的暈厥原因，佔所有暈厥病例的52%。通常在意識喪失前會有前驅症狀，如頭暈、噁心、溫熱感、視力模糊或變黑以及出汗。通常發生在「姿勢改變」時，例如從「躺著到坐著」、「坐著到站著」或「長時間站立」。意識喪失通常持續不到1分鐘，可能伴有短暫的抽搐或肌陣攣。通常可以通過生活方式的調整來解決，例如增加飲水量、規律運動、避免咖啡因或酒精等利尿劑，以及緩慢改變姿勢。

●姿勢性心博過速症候群。

●姿勢性（直立性）低血壓。

●情境性暈厥：例如在恐懼、疼痛、排尿或看到血液後發生的暈厥。情境性暈厥的發病機轉未完全明確，可能與自主神經功能失衡有關。而排尿性昏厥的發生則有Bezold-Jarisch反射參與。有研究報告指出排尿性暈厥時，膀胱排空會引起的反射性血管舒張，血壓下降以及站立位排尿或排尿時Valsalva（憋氣）動作。

心臟性暈厥

吳昌騰說，雖然僅佔18歲以下兒童所有暈厥的4%，但它是一種最令人擔憂且危及生命的暈厥原因。心臟性暈厥可以分為3類：心律不整、結構性心臟病、心肌功能障礙。通常沒有前驅症狀，可能伴隨胸痛或心悸。危險信號包括：運動時暈厥，沒有直立姿勢的情況下發生暈厥，心臟病史，猝死家族史。

醫師指出，對於初次發生暈厥的兒童患者，建議進行常規12導程心電圖檢查，幫助識別潛在的心臟問題；圖為示意圖。（圖取自freepik）

神經性原因

佔所有暈厥病例的3%，包括癲癇發作或偏頭痛。如果意識恢復緩慢或出現大小便失禁，應懷疑癲癇發作。

其他

佔所有病例的5%，包括：屏氣發作或過度換氣、病毒感染引起的脫水和血容量不足、貧血，可能是缺鐵、溶血或惡性腫瘤引起的、低血糖或電解質紊亂、心理性暈厥、酒精或藥物中毒。

對於初次發生暈厥的兒童患者，吳昌騰建議進行常規12導程心電圖檢查。心電圖可以幫助識別潛在的心臟問題。

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