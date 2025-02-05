搭飛機高空免疫力會下降！醫籲染流感別出國

醫師指出，已有研究證實搭飛機在高空會使免疫力下降。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S赴日旅遊不幸罹患流感併發肺炎離世，引發不少民眾正視流感與一般感冒不一樣，台灣感染症醫學會秘書長王振泰表示，萬一得到流感，一定不要硬撐上班，務必在家好好休息，泡溫泉、出遊等休閒活動也都會增加身體負擔，更別說出國，已有研究證實搭飛機在高空會使免疫力下降，恐影響病程變化。

王振泰指出，流感致死率為千分之一，年幼、年長者，或是多重共病，或是不愛惜自己的族群，有較高的機會併發重症。過去曾有動物實驗發現，當老鼠罹患流感後，持續跑滾輪組的死亡比例大增，反觀乖乖休息組就沒有任何一隻犧牲，因此感染者應好好在家休息。

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王振泰指出，有些民眾生病仍會照常上班，但流感中鏢者不要硬撐、抱病工作，否則不只可能造成病情惡化，也恐傳染給其他同事，不是為公司犧牲，而是害到公司的生產力。

有些人認為流感病人不宜泡溫泉，王振泰說明，因為發燒本來就會增加心臟血液輸出量，若再泡溫泉或是工作、熬夜等，都是一樣的道理，均可能加重心臟血液輸出量，造成心臟負擔加劇，影響身體狀況。

王振泰還指出，流感病人不建議出遊，更別說是跨國旅行，因為已有研究證實，當人體處於高空飛行時，免疫力會下降，患者搭飛機會陷自己於不利，同時可能傳染給同機的其他乘客，建議若是身體狀況不好，就應該延遲行程，否則在海外生病也有諸多不便。

另外，傳出大S丈夫具俊曄最後深情與大S吻別，此舉是否可能造成自己染上流感？王振泰指出，確實不排除可能因此接觸到活的病毒，但身體健康的人，大部分得到流感都會痊癒，不用過度憂心。

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