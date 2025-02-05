基層衛所忙疫苗 高層挨批忙聯誼 新竹衛局：烏龍爆料

新竹市衛生局東區衛生所今天排隊要打流感疫苗的人龍繞了三圈，長達一公里，衛生所基層忙著打疫苗，但卻傳出衛生局內長官正忙聯誼，挨批是置冷風排隊市民不顧。（讀者提供）

首次上稿 02/05 18:32

更新時間 02/05 19:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕藝人大S在日本因流感猝逝事件，造成這兩天全台民眾搶打流感疫苗。新竹市府今（5）天也加開流感疫苗專診服務，2千劑疫苗上午就全部打完。三區衛生所都出現民眾在戶外冷風中大排長龍等待疫苗情形，衛生所基層人員更是忙翻天，除電話被打爆，還要安撫及協助排隊民眾施打疫苗，沒想到衛生局長官竟在局內舉辦臨時聯誼活動，歡樂照片流出，引發衛生所基層不滿，抨擊長官坐辦公室享樂聯誼，基層做到被罵卻無人聞問。

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新竹市衛生局聲明，2月5日流感疫苗專診順利完成，並未舉辦聯誼會活動。今日因應近期衛生所主管人員職務調整，年前就排定召開「衛生主管團隊共識交流會議」，藉此提升業務交接效率，也邀全體主管開會，強化衛生保健服務，絕非聯誼活動。針對有心人士刻意扭曲事實、烏龍爆料，衛生局深感遺憾，籲外界勿以訛傳訛。

竹市三區衛生所今天都出現等打疫苗的人龍，其中東區衛生所的排隊人龍幾乎繞了3大圈，長達1公里，甚至很多民眾一早不到8點就來排隊等打疫苗，包括北區及香山區衛生所都出現排隊人潮，民眾站在戶外吹著冷風等打疫苗。有人站了快1小時，根本不知道還打不打得到疫苗，動線混亂，排隊民眾等超久。

新竹市衛生局東區衛生所今天排隊要打流感疫苗的人龍繞了三圈，長達一公里，衛生所基層忙著打疫苗，但卻傳出衛生局內長官正忙聯誼，挨批是置冷風排隊市民不顧。（取自網路社群新竹大小事）

衛生所基層人員除要安排打疫苗，還要接各種電話，除電話被打爆，還要不斷說明疫苗存量，還有的詢問明天及後天是否還有疫苗可打等，整個衛生所人聲鼎沸，比菜市場還熱鬧。而基層人員忙到不可開交之際，也不見有衛生局長官或市府長官來了解及視察施打情形，甚至衛生所人力不足，電話被打爆，也無人來了解後續該如何回應民眾。

沒想到基層忙得暈頭轉向時，衛生所主管還被臨時召回衛生局參加聯誼活動，甚至下午也流出主管在局內歡樂的照片，讓衛生所基層感嘆長官忙著聯誼，完全不理會基層的忙碌，更無人來視察施打情況，也未出面協助及調度人力，根本是官僚心態，突顯市府完全無緊急應變能力，只會累死基層，讓基層擋在第一線面對民眾。

新竹市衛生局東區衛生所今天排隊要打流感疫苗的人龍繞了三圈，長達一公里，衛生所基層忙著打疫苗，但卻傳出衛生局內長官正忙聯誼，挨批是置冷風排隊市民不顧。（讀者提供）

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