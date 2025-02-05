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健康網》馬桶沒坐好也會便秘 大腿、身體最佳角度曝

2025/02/05 21:12

馬桶前置板凳+大腿和身體呈35度是最佳排便坐姿；圖為情境照。（圖取自freepik）

馬桶前置板凳+大腿和身體呈35度是最佳排便坐姿；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食均衡、蔬菜水果沒少吃，卻還是受便秘之苦？禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智表示，有可能是坐馬桶的姿勢不對，並分享日本消化內科名醫大竹真一郎，曾在節目上提到「最佳排便坐姿」，是馬桶前置板凳+大腿和身體呈35度，能達到耻骨直腸肌放鬆、腹肌被加壓的雙重效果，讓腸道與肛門處於最能輕鬆排便的狀態。

陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文指出，飲食均衡只是促成排泄順暢的條件之一，但如果馬桶坐姿不正確，還是有可能間接造成便秘。此外，沒有便意時也別守在馬桶上滑手機，因為坐超過5分鐘，可能導致靜脈曲張和痔瘡流血。

這樣坐能達到耻骨直腸肌放鬆、腹肌被加壓的雙重效果，讓腸道與肛門處於最能輕鬆排便的狀態。（取自陳威智臉書）

這樣坐能達到耻骨直腸肌放鬆、腹肌被加壓的雙重效果，讓腸道與肛門處於最能輕鬆排便的狀態。（取自陳威智臉書）

陳威智說，根據客觀的研究顯示，馬桶前置板凳+大腿和身體呈35度是最佳排便姿勢，如果沒有小板凳，墊起腳尖，背部打直向前傾，就算沒有小板凳也是可以達到相同效果。若為年長長輩，則建議可以透過抱抱枕的方式以利往前傾壓住腹部，讓身體更穩定也更安全。

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