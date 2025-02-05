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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

竹山秀傳春節1300病患掛急診 3成腸胃炎多諾羅引起

2025/02/05 17:13

春節9天期間急性腸胃炎及類流感就醫爆增，竹山秀傳醫院湧1300位民眾掛急診。（竹山秀傳醫院提供）

春節9天期間急性腸胃炎及類流感就醫爆增，竹山秀傳醫院湧1300位民眾掛急診。（竹山秀傳醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 春節期間急性腸胃炎與流感疫情上升！根據竹山秀傳醫院急診就醫疾病統計，今年春節9天假期（1/25-2/2），有將近1300位病患至該院急診就醫，其中有近3成出現腸炎、結腸炎等嘔吐、腹瀉症狀，多為諾羅病毒感染引起，另外有約2成病患則出現流感及類流感等上呼吸道症狀，該院呼籲民眾多注意手部清潔及飲食衛生，並在人多場所戴口罩，以肥皂勤洗手，避免病毒上身。

竹山秀傳醫院感染科主任王健宇醫師表示，春節連假結束包括耳鼻喉科、感染科、胸腔內科、家醫科，均湧進大批看診民眾，光是開工日就有近百人因急性上呼吸道感染、流感及肺炎就醫，再加上知名藝人旅遊期間因流感併發肺炎過世的消息傳出，立刻出現流感疫苗搶打潮，但提醒民眾疫苗接種後約2週後才會產生抗體，應盡量避免出入人群聚集的場所。

竹山秀傳醫院感染科主任王健宇醫師提醒民眾仍應嚴防流感，病患若出現呼吸困難、意識改變及低血壓等危險徵兆，應儘速就醫。（竹山秀傳醫院提供）

竹山秀傳醫院感染科主任王健宇醫師提醒民眾仍應嚴防流感，病患若出現呼吸困難、意識改變及低血壓等危險徵兆，應儘速就醫。（竹山秀傳醫院提供）

王健宇醫師指出，感染流感病毒主要引起的症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、喉嚨痛、咳嗽等，病患如果出現呼吸困難、喘、胸悶、意識改變、低血壓等危險徵兆，就要提高警覺儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。因流感用藥是屬於處方用藥，需經過醫師處方，若民眾出遊期間身體不適，不建議自行服藥，除了無法自行判斷是否為流感外，任意服藥還可能導致病毒出現抗藥性，反而降低治療效果。

而針對腸胃炎疫情的傳播，也提醒民眾諾羅病毒傳染力強，潛伏期約10-50小時，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，5歲以下幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重，民眾要多加注意手部清潔及飲食衛生，如出現嘔吐、腹瀉等不適症狀，請儘速就醫，同時應落實生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險。

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