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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

急診每2分鐘湧1病患！彰化流感、腸胃炎大爆發 醫：這招必做

2025/02/05 16:49

值此流感高峰期，彰基總院急診量滿載，尖峰時段甚至每2分鐘就有一人掛號，忙翻醫護人員。（彰基提供）

值此流感高峰期，彰基總院急診量滿載，尖峰時段甚至每2分鐘就有一人掛號，忙翻醫護人員。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕「2分鐘就有一個病人掛急診！」春節期間，彰化醫院急診人滿為患，加護病房床位也供不應求，流感與腸胃炎患者更暴增4到5倍，顯示疫情迅速升溫。彰化基督教醫院總院長陳穆寬呼籲，發燒、咳嗽時務必戴口罩，減少病毒擴散。

陳穆寬表示，保持規律作息、良好生活習慣，勤洗手、提升免疫力，是保護自己與家人的關鍵。政府每年10月提供公費流感疫苗給高風險族群，或視疾管署政策擴大接種範圍，健康民眾則可自費施打。疫苗約需兩周產生保護力，若等疫情流行才打，恐怕還未發揮效果就已中鏢，一旦感染流感，應儘早就醫並遵醫囑服用抗病毒藥物，以縮短病程、降低重症風險。

流感是一種高度傳染的急性呼吸道疾病，症狀包括高燒、頭痛、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽等，病程可長達1至2週。面對這波疫情，民眾須提高警覺，有症狀快就醫。（彰基提供）

流感是一種高度傳染的急性呼吸道疾病，症狀包括高燒、頭痛、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽等，病程可長達1至2週。面對這波疫情，民眾須提高警覺，有症狀快就醫。（彰基提供）

台灣急診量比過去多3成 流感、腸胃炎激增

現在日本、韓國、泰國正爆發大規模流感，台灣疫情也不容小覷。彰基醫療體系急診病患暴增，總量較往年同期多3到5成，流感與腸胃炎患者更是激增4到5倍，醫療人員疲於奔命。

流感是一種高度傳染的急性呼吸道疾病，症狀包括高燒、頭痛、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽等，病程可長達1至2週。高風險族群，如65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦、慢性病患者、BMI超過30者及免疫力低下者，感染後恐引發肺炎、心肌炎、腦膜炎等併發症，甚至致命。醫界警告，今年流行的H1N1病毒株，死亡率比一般流感高出4倍，須格外注意。

彰基急診重症醫學部主任李宗翰指出，春節期間因長假聚餐、人潮擁擠，加上天氣寒冷，病毒擴散加快。彰基急診病患數較往年增加3到5成，尖峰時段甚至每2分鐘就有一人掛號，流感與腸胃炎病患更是激增數倍。

咳嗽就可能傳染 必要時使用克流感

年節聚餐、外出走春等活動，人潮密集，助長病毒傳播。流感主要透過飛沫傳染，咳嗽、打噴嚏都可能將病毒傳給身邊的人，尤其在密閉空間，病毒可透過空氣傳播；低溫、乾燥環境下，病毒能存活數小時，若接觸被汙染的物品，也可能遭感染。

醫師強調，就診時會評估流行病史、接觸史、群聚史及症狀，必要時建議服用克流感專用藥物。患者應遵醫囑，在發病初期服藥，可減輕症狀、縮短病程，並降低重症風險。

彰基急診重症醫學部主任李宗翰指出，春節期間彰基急診病患數較往年增加3到5成，尖峰時段甚至每2分鐘就有一人掛號，流感與腸胃炎病患更是激增數倍。（彰基提供）

彰基急診重症醫學部主任李宗翰指出，春節期間彰基急診病患數較往年增加3到5成，尖峰時段甚至每2分鐘就有一人掛號，流感與腸胃炎病患更是激增數倍。（彰基提供）

流感疫情全面升溫，彰基總院長陳穆寬提醒民眾，保持規律作息、良好生活習慣，勤洗手、提升免疫力，是保護自己與家人的關鍵。（彰基提供）

流感疫情全面升溫，彰基總院長陳穆寬提醒民眾，保持規律作息、良好生活習慣，勤洗手、提升免疫力，是保護自己與家人的關鍵。（彰基提供）

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