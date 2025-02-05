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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

籲「疫苗政策」納健康台灣 醫界盼升級老人流感疫苗防重症

2025/02/05 16:41

台灣感染症醫學會呼籲應將含佐劑、高劑量流感疫苗納入公費接種政策接軌國際。（記者林惠琴攝）

台灣感染症醫學會呼籲應將含佐劑、高劑量流感疫苗納入公費接種政策接軌國際。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕流感不是一般感冒，去年10月進入本流感季以來，流感重症累計667例、死亡132例，以長者為大宗，台灣感染症醫學會理事長張峰義呼籲，應將含佐劑、高劑量流感疫苗納入公費接種政策接軌國際，強化與延長老年人防護力，並建議將疫苗政策納入健康台灣的一環，有助於降低高齡族群心血管等其他併發症，減少提早失能風險。

張峰義表示，國內65歲以上長者是流感高風險族群，但每年疫苗接種率僅約5成，加上老人免疫生成性差、抗體下降快，一般常規流感疫苗的保護力通常只有半年，反觀含佐劑、高劑量流感疫苗可強化免疫反應，則可持續至9個月，甚至達1年，呼籲應納入公費疫苗接種計畫。

張峰義指出，目前英國、加拿大、澳洲等國家均已建議或提供銀髮族使用含佐劑、高劑量流感疫苗，且疫苗成本效益相對高，只要可降低5分之1急診的流感重症，就能大幅減少整個醫療體系的負擔，我國應儘速接軌國際。

張峰義表示，接種疫苗除了預防罹患流感及重症風險外，研究發現，降低感染機會，可連帶減少約3成的心肌梗塞等急性發作心血管疾病，主要機轉是流感容易併發心血管、腦血管疾病，避免流感上身，自然減低相關危機。此外，也可避免老年人因為感染而發生提早臥床、失能等情形。

今年我國已邁入超高齡社會，張峰義認為，目前總統府的健康台灣推動委員會，許多議題都聚焦在人口老化上，卻未將疫苗政策納入其中，然而疫苗接種與長者的免疫力密切相關，建議應評估幾個常見的病毒威脅，研議強化疫苗防護對策，否則臨床上可見不少老人發生病毒感染併發重症住院後，從原本行動無礙變成要靠輪椅度日，有違健康老化的願景。

疾管署長莊人祥日前表示，針對含佐劑、高劑量流感疫苗，預計最快今年第1季將成本效益報告提到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）由專家進行討論。疾管署副署長曾淑慧今（5日）指出，目前相關作業持續中，若要有比較具體的結果，還是需要一些時間，因為不是只有流感疫苗，還有其他疫苗會一併考量整體預算，評估納入公費的優先順序。

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