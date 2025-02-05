8旬翁深為肩關節宿疾所苦 新式置換術解憂

胡姓老翁右肩旋轉肌破裂合併關節磨損（標示處），高雄秀傳醫療團隊為其進行反置式人工肩關節置換，植入假性關節。（高秀醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄秀傳紀念醫院骨科以新式反置式人工肩關節置換術，為1名80多歲網球高手治癒肩關節宿疾，一圓重拾球拍心願。

80多歲胡姓老翁熱愛網球運動，曾拿下2屆全國網球賽冠軍，近幾年突然肩膀痠痛，原不以為意持續打球，未料過年前右肩疼痛症狀加劇，伴隨活動度受限，嚴重影響生活作息。

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高秀骨科檢查後發現，胡翁有右肩旋轉肌大破裂合併肩關節嚴重退化，安排他進行反置式人工肩關節置換術，搭配神經阻斷術和腦部麻醉深度監測，術後患者僅些微疼痛，仍能立即投入復建，不久將可重拾球拍心願。

高秀骨科主任林書樊表示，患者右肩旋轉肌大破裂合併肩關節退化與磨損嚴重，無法縫補改善，因此採取新式反置式人工肩關節置換積極性治療方式。

他說，肩關節手術分為傳統全肩關節置換和新式反置式人工肩關節置換，醫學證實，反置式人工關節對於有巨大破裂且難以縫補的旋轉肌合併肩關節磨損患者，為一改善疼痛、解決病灶的福音，既無傳統手術問題，高齡病人只要使用得當，無須擔憂顛倒機制設計的假性關節出現脫臼狀況。

值得一提的是，反置式人工肩關節置換2019年之前為全自費手術，費用高達20萬元，之後改為65歲以上病患經由專科醫師評估及協助申請，審核資格依病患症狀不同，最高享有健保全額給付福利。

秀傳醫療南部三院區總院長蔡良敏表示，醫療團隊依據患者身體狀況，採全身麻醉下進行反置式人工肩關節置換手術，同時搭配超音波定位神經阻斷術減痛，降低手術中全身麻醉藥物劑量，減少全身麻醉藥物造成的併發症；此外，腦部麻醉深度監測有助於麻醉團隊手術期間全程監測腦波波形，分析麻醉深度，精準調整麻醉藥物劑量，達到病人在術中狀況更穩定，術後更快甦醒。

高秀醫院骨科主任林書樊為八旬老翁進行反置式人工肩關節置換術，照片中骨頭亮處為關節磨損情況。（高秀醫院提供）

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