健康網》流感病期飲食攻略 喉嚨痛、發燒這樣吃快快好

營養師指出，喉嚨痛時應選擇冰涼、滑順、好吞嚥的食物；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當感染流感時，聰明選擇食物能幫助身體對抗病毒，加快康復，營養師李婉萍在臉書分享生病期間，怎麼吃才能快快好，像喉嚨痛時應選擇冰涼、滑順、好吞嚥的食物；發燒時補充足夠水分是重點，此外，可能讓身體發炎更嚴重的花生、堅果、麻油、薑湯、燒烤、油炸食品、辛辣食物要記得避免，以免延長恢復時間。

李婉萍表示，流感高峰期來襲，許多人紛紛尋找有效的預防與緩解方法，而飲食不僅能影響免疫力，還可能影響流感的恢復速度，她從營養學角度，破解流感期間的飲食迷思，快速從感冒中康復，同時遠離併發症。

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喉嚨痛吃冰涼、滑順食物

李婉萍指出，喉嚨痛時應選擇冰涼、滑順、好吞嚥的食物，減少刺激感，如：冰涼優格、果凍、布丁、冰棒、冰鎮豆漿或牛奶。如果喉嚨不痛但伴隨咳嗽，建議選擇溫熱湯品，如雞湯、蔬菜湯，舒緩氣道並補充水分。

冰涼優格、果凍、布丁、冰棒、冰鎮豆漿或牛奶都是喉嚨痛時的食物好選擇；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

發燒要補充足水分

李婉萍說，發燒容易導致身體水分流失，補充足夠水分是重點，如：溫水、低糖電解質飲品、溫熱雞湯、無糖椰子水。

預防流感營養素

李婉萍提到，除了接種疫苗、勤洗手、戴口罩，正確飲食更是關鍵，避開發炎性食物，補充關鍵營養素，讓身體擁有更強的抵抗力，遠離流感侵襲，從現在就開始調整飲食。

●蛋白質：打造強健免疫系統。

1.魚、雞肉、瘦牛肉。

2.豆腐、毛豆、黃豆製品。

3.蛋類、乳製品。

補充蛋白質能打造強健免疫系統；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

●維生素C：強化免疫防禦。

1.柳橙、葡萄柚、檸檬。

2.奇異果、草莓、木瓜。

3.紅甜椒、綠葉蔬菜。

●維生素D：降低感染風險。

1.鮭魚、鯖魚。

2.雞蛋。

3.木耳、香菇。

●鋅與硒：提升免疫細胞戰力。

1.鋅：牡蠣、牛肉、南瓜籽、腰果。

2.硒：巴西堅果、全穀類、魚類。

●維生素A：幫助維持黏膜健康。

1.胡蘿蔔、南瓜。

2.深綠色葉菜（菠菜、羽衣甘藍）。

3.動物肝臟、蛋黃。

●益生菌與益生元：讓腸道成為免疫防線。

1.益生菌：優格、發酵乳、泡菜、味噌。

2.益生元（幫助好菌生長）：燕麥、香蕉、洋蔥。

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