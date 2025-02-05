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健康網》流感病期飲食攻略 喉嚨痛、發燒這樣吃快快好
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕當感染流感時，聰明選擇食物能幫助身體對抗病毒，加快康復，營養師李婉萍在臉書分享生病期間，怎麼吃才能快快好，像喉嚨痛時應選擇冰涼、滑順、好吞嚥的食物；發燒時補充足夠水分是重點，此外，可能讓身體發炎更嚴重的花生、堅果、麻油、薑湯、燒烤、油炸食品、辛辣食物要記得避免，以免延長恢復時間。
李婉萍表示，流感高峰期來襲，許多人紛紛尋找有效的預防與緩解方法，而飲食不僅能影響免疫力，還可能影響流感的恢復速度，她從營養學角度，破解流感期間的飲食迷思，快速從感冒中康復，同時遠離併發症。
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喉嚨痛吃冰涼、滑順食物
李婉萍指出，喉嚨痛時應選擇冰涼、滑順、好吞嚥的食物，減少刺激感，如：冰涼優格、果凍、布丁、冰棒、冰鎮豆漿或牛奶。如果喉嚨不痛但伴隨咳嗽，建議選擇溫熱湯品，如雞湯、蔬菜湯，舒緩氣道並補充水分。
發燒要補充足水分
李婉萍說，發燒容易導致身體水分流失，補充足夠水分是重點，如：溫水、低糖電解質飲品、溫熱雞湯、無糖椰子水。
預防流感營養素
李婉萍提到，除了接種疫苗、勤洗手、戴口罩，正確飲食更是關鍵，避開發炎性食物，補充關鍵營養素，讓身體擁有更強的抵抗力，遠離流感侵襲，從現在就開始調整飲食。
●蛋白質：打造強健免疫系統。
1.魚、雞肉、瘦牛肉。
2.豆腐、毛豆、黃豆製品。
3.蛋類、乳製品。
●維生素C：強化免疫防禦。
1.柳橙、葡萄柚、檸檬。
2.奇異果、草莓、木瓜。
3.紅甜椒、綠葉蔬菜。
●維生素D：降低感染風險。
1.鮭魚、鯖魚。
2.雞蛋。
3.木耳、香菇。
●鋅與硒：提升免疫細胞戰力。
1.鋅：牡蠣、牛肉、南瓜籽、腰果。
2.硒：巴西堅果、全穀類、魚類。
●維生素A：幫助維持黏膜健康。
1.胡蘿蔔、南瓜。
2.深綠色葉菜（菠菜、羽衣甘藍）。
3.動物肝臟、蛋黃。
●益生菌與益生元：讓腸道成為免疫防線。
1.益生菌：優格、發酵乳、泡菜、味噌。
2.益生元（幫助好菌生長）：燕麥、香蕉、洋蔥。
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