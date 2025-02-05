健康網》流感疫苗搶打潮 醫：別怨政府準備不夠

名人過世意外造成流感疫苗搶打潮。醫師提醒，即使你已經接種過了，時間到了還是要再打1劑喔。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因為感染A型流感併發肺炎過世，享年48歲，引發民眾搶打流感疫苗的狀況。各地衛生局處都通知可能在近幾日接種完畢，甚至不少診所詢問電話應接不暇，裡面排滿打疫苗民眾，疫苗一劑難求。婦產科名醫蘇怡寧呼籲大眾不要抱怨政府準備不足。

婦產科名醫蘇怡寧在粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」提醒大眾，別責怪政府準備的疫苗太少，使大家不夠打。其實從2024年10月就開放大眾接種，想打都有甚至不必排隊。且疫苗為季節性商品，打完就沒了。最後強調即使今天接種過了，到了年底還是要再接種一劑。

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蘇怡寧表示，「請不要責備政府準備的疫苗不夠讓大家沒得打。」從2024年10月開始，打流感疫苗以來隨時想打都是有的；只有最近大家都來搶。「買太多沒人打要被罵沒事買這麼多圖利廠商？沒得打又要抱怨怎麼不多買一點？」蘇怡寧表示，大家想要打還是不打的喜好真的很難捉摸。同時更重要的事實是：流感疫苗是季節性商品，打完之後，沒了就是沒了。

最後蘇怡寧提醒，請記得這次打完之後，每年都還是要記得打。因為每年流感疫苗對付的病毒株都不一樣，這跟其他疫苗特性不同。「請不要到了年底，下一次的流感疫苗季開打之後，跟醫師說我不用，我打過了。」

蘇怡寧繼續補充流感疫苗小知識：

●為什麼流感疫苗需要每年打？

蘇怡寧解釋，其他疫苗對付的敵人都是同一個，所以打一次可以撐很多年。但流感疫苗每年要對付的病毒株都不一樣，需要每年打。

●誰來決定今年流感疫苗的病毒株是哪些？

每年流感疫苗的病毒株選擇過程是由世界衛生組織（WHO）及各國流感監測機構合作完成的，基本上就是由WHO主導，提前半年以前跟專家開會討論下一季最可能流行的病毒株。

例如，現在我們打的都是四價疫苗，包括兩種A型流感還有兩種B型流感的病毒株。因為疫苗製程也需要半年的時間，所以必須提前決定，不能等到開始流行之後再來製造疫苗。「就像現在沒有貨就是沒有貨了，你想要打生產也來不及了。」

●有沒有可能病毒株預測錯誤？

當然有可能！這就是面對病毒的不確定性，不過交給專業處理就好。今年疫苗預測吻合，然即便疫苗與當年實際流行病毒不完全吻合，仍可降低重症和住院風險。

最後蘇怡寧做結論：每年乖乖打就對了，也不用擔心今年沒有猜中病毒株的問題。即便沒猜中你還是會產生抗體，難保某一天這個病毒株不會捲土重來，你並沒有吃虧什麼。

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