自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》流感疫苗搶打潮 醫：別怨政府準備不夠

2025/02/05 19:31

名人過世意外造成流感疫苗搶打潮。醫師提醒，即使你已經接種過了，時間到了還是要再打1劑喔。（圖取自shutterstock）

名人過世意外造成流感疫苗搶打潮。醫師提醒，即使你已經接種過了，時間到了還是要再打1劑喔。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因為感染A型流感併發肺炎過世，享年48歲，引發民眾搶打流感疫苗的狀況。各地衛生局處都通知可能在近幾日接種完畢，甚至不少診所詢問電話應接不暇，裡面排滿打疫苗民眾，疫苗一劑難求。婦產科名醫蘇怡寧呼籲大眾不要抱怨政府準備不足。

婦產科名醫蘇怡寧在粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」提醒大眾，別責怪政府準備的疫苗太少，使大家不夠打。其實從2024年10月就開放大眾接種，想打都有甚至不必排隊。且疫苗為季節性商品，打完就沒了。最後強調即使今天接種過了，到了年底還是要再接種一劑。

蘇怡寧表示，「請不要責備政府準備的疫苗不夠讓大家沒得打。」從2024年10月開始，打流感疫苗以來隨時想打都是有的；只有最近大家都來搶。「買太多沒人打要被罵沒事買這麼多圖利廠商？沒得打又要抱怨怎麼不多買一點？」蘇怡寧表示，大家想要打還是不打的喜好真的很難捉摸。同時更重要的事實是：流感疫苗是季節性商品，打完之後，沒了就是沒了。

最後蘇怡寧提醒，請記得這次打完之後，每年都還是要記得打。因為每年流感疫苗對付的病毒株都不一樣，這跟其他疫苗特性不同。「請不要到了年底，下一次的流感疫苗季開打之後，跟醫師說我不用，我打過了。」

蘇怡寧繼續補充流感疫苗小知識

●為什麼流感疫苗需要每年打？

蘇怡寧解釋，其他疫苗對付的敵人都是同一個，所以打一次可以撐很多年。但流感疫苗每年要對付的病毒株都不一樣，需要每年打。

●誰來決定今年流感疫苗的病毒株是哪些？

每年流感疫苗的病毒株選擇過程是由世界衛生組織（WHO）及各國流感監測機構合作完成的，基本上就是由WHO主導，提前半年以前跟專家開會討論下一季最可能流行的病毒株。

例如，現在我們打的都是四價疫苗，包括兩種A型流感還有兩種B型流感的病毒株。因為疫苗製程也需要半年的時間，所以必須提前決定，不能等到開始流行之後再來製造疫苗。「就像現在沒有貨就是沒有貨了，你想要打生產也來不及了。」

●有沒有可能病毒株預測錯誤？

當然有可能！這就是面對病毒的不確定性，不過交給專業處理就好。今年疫苗預測吻合，然即便疫苗與當年實際流行病毒不完全吻合，仍可降低重症和住院風險。

最後蘇怡寧做結論：每年乖乖打就對了，也不用擔心今年沒有猜中病毒株的問題。即便沒猜中你還是會產生抗體，難保某一天這個病毒株不會捲土重來，你並沒有吃虧什麼。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中