健康網》染諾羅病毒不只能吃粥 營養師列5建議好更快

營養師指出，過年到開工前後上吐下瀉還發燒，不舒服2到3天，要當心恐是諾羅病毒上身，要吃清淡食物如清粥、麵線等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間吃吃喝喝，門急診腹瀉人數就診創下6年同期新高！營養師李婉萍表示，過年到開工前後上吐下瀉還發燒，不舒服2到3天，要當心恐是諾羅病毒上身。罹病患者建議少量多餐、多補水；食用清淡易消化的清粥、饅頭；補充電解質如運動飲料、冬瓜茶；暫停咖啡因、酒精、乳製品；避免過度調味等。

李婉萍於臉書發文指出，諾羅病毒常見症狀主要是噁心嘔吐，其次容易拉肚子，肚子痛、頭痛、發燒、肌肉痠痛、倦怠、畏寒。如果得到諾羅病毒，她建議遵照以下飲食建議：

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●少量多餐，補充水份。

●清淡易消化：清粥、饅頭、麵線、小米粥。

●補充電解質：運動飲料、冬瓜茶、菊花茶。

●避免太油、太甜及過度調味。

●暫停攝取咖啡因、酒精、奶製品。

罹患諾羅患者，除了可以多吃好消化的清粥、小米粥，饅頭也是一個不錯的選項。（圖取自photoAC）

諾羅病毒預防 只靠酒精沒有用

李婉萍表示，想要預防諾羅病毒，務必勤用肥皂洗手，切記只有酒精沒用；注意食安衛生，料理及飯前務必消毒雙手及環境；減少特定飲食習慣，不吃沒有全熟的蛋、肉類及海鮮、不生飲山泉水；注意可能感染源，衣物、床單定期更換，並以稀釋漂白水打掃環境。

諾羅病毒VS輪狀病毒 症狀不一樣

另，李婉萍曾指出，每年11月到隔年3月是諾羅病毒與輪狀病毒的好發期，尤其1月更是高峰！若要仔細分別，諾羅病毒引發的不舒服是以嘔吐為主，輪狀病毒則是拉肚子比較多。但就好發年齡來看，諾羅是較不分年紀，小孩、成人都可能中鏢；輪狀病毒則以5歲以下孩童為重點對象。

而兩者都與「食安」有極大關聯，除了吃飯前務必以肥皂洗手，在聚餐時，也盡量使用公筷母匙降低風險。如有不舒服就先不要下廚，因為料理者往往是關鍵，一但沒有消毒徹底，吃到料裡的人都有可能中鏢。而煮法部份，完全煮熟一定會比較安全，尤其像海鮮、貝類，生食就容易提高感染病毒的機率。如有定期打掃環境的習慣，也建議可以用稀釋過後的漂白水做消毒。

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