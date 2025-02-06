自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》染諾羅病毒不只能吃粥 營養師列5建議好更快

2025/02/06 11:03

營養師指出，過年到開工前後上吐下瀉還發燒，不舒服2到3天，要當心恐是諾羅病毒上身，要吃清淡食物如清粥、麵線等；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，過年到開工前後上吐下瀉還發燒，不舒服2到3天，要當心恐是諾羅病毒上身，要吃清淡食物如清粥、麵線等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間吃吃喝喝，門急診腹瀉人數就診創下6年同期新高！營養師李婉萍表示，過年到開工前後上吐下瀉還發燒，不舒服2到3天，要當心恐是諾羅病毒上身。罹病患者建議少量多餐、多補水；食用清淡易消化的清粥、饅頭；補充電解質如運動飲料、冬瓜茶；暫停咖啡因、酒精、乳製品；避免過度調味等。

李婉萍於臉書發文指出，諾羅病毒常見症狀主要是噁心嘔吐，其次容易拉肚子，肚子痛、頭痛、發燒、肌肉痠痛、倦怠、畏寒。如果得到諾羅病毒，她建議遵照以下飲食建議：

●少量多餐，補充水份。

●清淡易消化：清粥、饅頭、麵線、小米粥。

●補充電解質：運動飲料、冬瓜茶、菊花茶。

●避免太油、太甜及過度調味。

●暫停攝取咖啡因、酒精、奶製品。

罹患諾羅患者，除了可以多吃好消化的清粥、小米粥，饅頭也是一個不錯的選項。（圖取自photoAC）

罹患諾羅患者，除了可以多吃好消化的清粥、小米粥，饅頭也是一個不錯的選項。（圖取自photoAC）

諾羅病毒預防 只靠酒精沒有用

李婉萍表示，想要預防諾羅病毒，務必勤用肥皂洗手，切記只有酒精沒用；注意食安衛生，料理及飯前務必消毒雙手及環境；減少特定飲食習慣，不吃沒有全熟的蛋、肉類及海鮮、不生飲山泉水；注意可能感染源，衣物、床單定期更換，並以稀釋漂白水打掃環境。

諾羅病毒VS輪狀病毒 症狀不一樣

另，李婉萍曾指出，每年11月到隔年3月是諾羅病毒與輪狀病毒的好發期，尤其1月更是高峰！若要仔細分別，諾羅病毒引發的不舒服是以嘔吐為主，輪狀病毒則是拉肚子比較多。但就好發年齡來看，諾羅是較不分年紀，小孩、成人都可能中鏢；輪狀病毒則以5歲以下孩童為重點對象。

而兩者都與「食安」有極大關聯，除了吃飯前務必以肥皂洗手，在聚餐時，也盡量使用公筷母匙降低風險。如有不舒服就先不要下廚，因為料理者往往是關鍵，一但沒有消毒徹底，吃到料裡的人都有可能中鏢。而煮法部份，完全煮熟一定會比較安全，尤其像海鮮、貝類，生食就容易提高感染病毒的機率。如有定期打掃環境的習慣，也建議可以用稀釋過後的漂白水做消毒。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中