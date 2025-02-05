北市聯醫婦幼院區2026轉專科醫院 全齡全方位照護婦幼

臺北市立聯合醫院婦幼院區將於2026年成為婦幼專科醫院，發展全齡全方位女性健康促進及以家庭為中心的兒童照護。（資料照，台北市衛生局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安去年指示聯合醫院將婦幼院區朝恢復獨立的婦幼專科醫院推動，聯合醫院評估後，在本週市政會議提出報告，蔣萬安裁示婦幼專科醫院於2026年成立，發展全齡全方位女性健康促進及以家庭為中心的兒童照護；並指示聯醫做好全方位的社區醫院角色，區別出與醫學中心不同的定位。

聯合醫院去年提出將分東、西區進行階段性改建的規劃案；蔣萬安在聽取報告後認為，過去將10家醫院整併成聯合醫院，其中婦幼醫院整併入和平醫院成為和平婦幼院區「不太合乎邏輯」，指示朝獨立成婦幼專科醫院方向規劃，專責孕期、孕檢、新生兒到青少年心理等婦兒科發展，也考慮納入生殖醫學中心、發展小兒次專科；要求先成立工作小組評估。

請繼續往下閱讀...

聯醫在本週的市政會議提出報告，將依不同生命歷程，提供女性和兒童連貫且完整的保健和醫療服務，發展全齡全方位女性健康促進及以家庭為中心的兒童照護；婦女照護包括孕前診療及生殖醫學中心、優質產檢及精準遺傳診斷、友善生產及產後多元照護、骨盆醫學、女性醫學及婦癌一站式篩檢及個管。

兒童健康照護分三段五級預防，包括學童健檢、疫苗注射等初段預防，次段預防的新生兒篩檢，做好早期診斷早期治療，第三段預防則有早產兒加護及重症、出院準備，以及兒童早療、復健及長照等，也將規劃婦幼兒童住宿型長照機構，提供喘息、安置及兒童急性後照護（PAC）。

蔣萬安除了裁示婦幼專科醫院預計2026年完成，請相關單位持續掌握財務、人力、相關院區改建進度，也表示台北市是全台醫學中心密度最高的城市，市立醫院如何區別出不同於醫學中心的定位，是成敗的關鍵。他強調，台北市是全台最需要落實醫療分級的城市，聯醫的目標並非趕上醫學中心，而是要做全方位的社區醫院，要能「治得好一般疾病、發現得了重大疾病、處理得好慢性疾病」。

蔣萬安也提到，聯醫經營成效和民營醫院還有一段距離，他以昆明院區以中醫為特色，各院區是否也能發展出各自特色，就目前規劃方案要加快腳步如期完成，並持續發揮創意，讓聯醫發揮地區醫院功能，提供市民更好的服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法