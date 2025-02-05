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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

春節期間到嘉義東石吃烤蚵 釀上吐下瀉

2025/02/05 13:49

嘉義縣衛生局到東石烤鮮蚵餐廳進行調查。（嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局到東石烤鮮蚵餐廳進行調查。（嘉義縣衛生局提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉為國內主要牡蠣產地，也有不少烤蚵餐廳，有民眾到春節期間到東石烤鮮蚵餐廳用餐，之後出現上吐下瀉症狀，嘉義縣衛生局獲報後進行食品中毒案件調查，對於業者違反食品良好衛生規範準則部分，要求改正。

嘉義縣衛生局食品藥物管理科長黃淑貞表示，有關民眾反映春節期間到東石烤鮮蚵用餐，出現嘔吐腹瀉症狀就醫，通報疑似食品中毒，衛生局依食品中毒案件進行調查，有關業者違反食品良好衛生規範準則部分，請業者立即限期改正。

黃淑貞說，1月31日通報有症狀者為4人，2月3日通報有症狀者為2人，呼籲請民眾用餐前要洗手，烤蚵要適量，烤蚵一定要烤熟，以防吃壞肚子及食品中毒。

嘉義縣衛生局對於業者違反食品良好衛生規範準則部分，要求改正。（嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局對於業者違反食品良好衛生規範準則部分，要求改正。（嘉義縣衛生局提供）

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