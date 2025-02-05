搶打流感疫苗！竹市3區上午打完2千劑 幼兒50劑「根本不夠」

全民搶打流感疫苗！新竹市流感疫苗專診2000劑今天一早開打已全打完，民眾想打疫苗已沒了！（記者洪美秀翻攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕藝人大S在日本因流感猝逝消息造成台灣全民搶打流感疫苗！新竹市衛生局向中央爭取2千劑流感疫苗，於今（5）日上午在3區衛生所開設流感疫苗專診，結果2千劑疫苗一早已全部用罄，還有民眾想打疫苗排不到，大家都罵翻了！另有部分6個月到3歲的嬰幼兒還未打流感疫苗，但衛生局僅備50劑，也被罵爆，並稱市府圖卡寫6個月以上都可打，結果嬰幼兒疫苗僅50劑，根本打不到。

市府今天在三區衛生所開設「流感疫苗專診」，除向中央調度公費流感疫苗，竹市73家醫療院所也已備妥流感抗病毒藥劑，除先前公費流感疫苗12萬5000劑已在農曆春節前全數用罄，今天調度的2000劑公費流感疫苗，一早開打也全部施打完。其中有6個月到3歲的嬰幼兒到衛生所後才發現各衛生所分配到的嬰幼兒流感疫苗不多，三區衛生所僅備50劑，根本不夠打。

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由於今天一早開設的流感疫苗專診已全部施打完，衛生所將會提前結束流感專診服務。若民眾有疫苗施打需求，可透過疾管署流感防治一網通查詢鄰近的合約醫療院所，再電話聯繫院所預約，可節省排隊等候時間。而流感的常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽及肌肉酸痛等。

如果出現呼吸困難、急促或發紺（缺氧）等危險徵兆，應儘速就醫，並遵守「生病不外出、疾病速就醫」的健康觀念，目前竹市73家醫療院所都備有流感抗病毒藥物，民眾不用驚慌。

全民搶打流感疫苗！新竹市流感疫苗專診2000劑今天一早開打已全打完，民眾想打疫苗已沒了！（記者洪美秀翻攝）

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