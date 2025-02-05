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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感疫苗被搶打…改打肺鏈疫苗替代？ 醫師這樣說

2025/02/05 15:14

醫師姜冠宇提醒，目前流感疫苗可能會較為短缺，若是在近3個月內經歷過明顯症狀而痊癒的民眾，包括長者在內，都可以先不接種流感疫苗，因為有相對較強的免疫力。（資料照）

醫師姜冠宇提醒，目前流感疫苗可能會較為短缺，若是在近3個月內經歷過明顯症狀而痊癒的民眾，包括長者在內，都可以先不接種流感疫苗，因為有相對較強的免疫力。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕知名女星「大S」徐熙媛傳出不幸在日本因流感併發肺炎過世，引起民眾搶打流感疫苗；對此，醫師姜冠宇發文提醒，目前疫苗可能會較為短缺，若是在近3個月內經歷過明顯症狀而痊癒的民眾，包括長者在內，都可以先不接種流感疫苗，因為有相對較強的免疫力。他在文中也針對不少民眾常問的兩大問題做出解答，包含是否要施打肺炎鏈球菌疫苗，以及是否該先準備抗病毒藥物。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇在粉專「姜冠宇醫師」發文表示，現在流感疫苗可能偏短缺，因此傾向建議：「近3月內已經歷過明顯症狀而痊癒者，可以先不跟上恐慌列車接種，這包含長者，因為你們有相對較強的免疫力，相對不危險，流感疫苗接種本身幾乎沒有什麼限制；但如果是需要出國、出差者，或大量面對人群且體質脆弱者，還沒感染又沒疫苗可打，就麻煩了一些。」

姜冠宇也透露，目前他這裡包含公費及自費的流感疫苗都沒了，對於他評估過，「因為工作型態真的需要打的，卻沒得打，這樣的情形就不太對。」

姜冠宇也針對不少人會提問的兩大問題進行解答，其一是「可否打肺炎鏈球菌疫苗替代？它可防流感重症嗎？」對此姜冠宇說明，「肺炎鏈球菌」是所有非典型肺炎（及含流感、新冠）感染，並發展為重症之後頭號「趁火打劫」的細菌，所以肺鏈疫苗是幹掉「趁火打劫者」用的。但若是要防止大S這類狀況其實不太有幫助，因為肺鏈疫苗帶來的防禦，與流感浸潤形成重症的過程無關。

姜冠宇說，即使施打了肺鏈疫苗，仍有可能變成重症，只是重症後少11%死亡的機會。故這是對長者照顧有幫助，但對出國者，和偏年輕體質會急速惡化者沒什麼幫助。

針對「是否事先準備抗病毒藥物？」，姜冠宇則認為「除非你是真的陽性、或症狀真的像（有時驗僞陰）」，否則他不覺得「事先準備」是好的想法。姜冠宇解釋，「你想想看黴漿菌在亞洲為何吃抗生素很多都無效？就是醫師們都不太驗，未必是黴漿菌就直接投抗生素，結果兩岸三地抗藥性，大致落在七成。」

他直言「抗病毒藥物作為管制的意義就在這裡，想想看真正有危險的人，好不容易症狀開始48小時內服用抗病毒，結果克流感無效的窘境嗎？」

他在文末也強調，「雖然名人事件都會給我們一些衝擊和提醒，但是它不應該讓我們陷入恐慌和爭奪，我認為台灣社會一直需要的，是理性的思考和宏觀的格局。」

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