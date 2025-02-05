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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄流感疫苗中午前用罄 市長提醒：克流感能治療

2025/02/05 12:19

預計今天中午前，高雄市所有公費流感疫苗將施打完畢，高雄市長陳其邁（右2）今天上午表示，克流感能有效治療今年A型流感病毒株，呼籲民眾不必太過緊張。（記者蘇福男攝）

預計今天中午前，高雄市所有公費流感疫苗將施打完畢，高雄市長陳其邁（右2）今天上午表示，克流感能有效治療今年A型流感病毒株，呼籲民眾不必太過緊張。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕受藝人大S流感猝逝事件影響，民眾掀起搶打流感疫苗熱潮，預計今天中午前高雄市所有公費流感疫苗將施打完畢，高雄市長陳其邁今（5）天上午在阿蓮區薦善堂走春拜廟接受聯訪表示，克流感能有效治療今年A型流感病毒株，高雄600多家醫療院所均有足夠的克流感，呼籲民眾不必太過緊張。

陳其邁今天上午10點分赴阿蓮區薦善堂、田寮區大南天福德祠走春拜廟，並發送民眾蛇年小紅包，立委邱議瑩、林岱樺和宮廟理監事、地方里長等人到場共襄盛舉，薦善堂廟埕約聚集500名大小朋友排隊領取小紅包，現場熱鬧滾滾。

聯訪時，陳其邁表示，中央配送公費流感疫苗給高雄約80萬劑，其中，65歲以上長輩施打率超過5成，近日受大S不幸事件影響，剩下庫存疫苗預計今天中午將施打完畢。　

陳其邁強調，克流感能有效治療今年流行的病毒株，高雄600多家醫療院所配有足夠的克流感，他呼籲民眾不必太過緊張，並且建議做好兩件事，一是注意個人防護，在人多密閉空間一定要戴上口罩，另外若有流感嚴重症狀，建議及早就醫治療，請假不要上班，在家好好休養。

陳其邁今天上午10點分赴阿蓮區薦善堂、田寮區大南天福德祠走春拜廟，並發送民眾蛇年小紅包。（記者蘇福男攝）

陳其邁今天上午10點分赴阿蓮區薦善堂、田寮區大南天福德祠走春拜廟，並發送民眾蛇年小紅包。（記者蘇福男攝）

阿蓮薦善堂廟埕今天上午約聚集500名大小朋友排隊領取市府開工小紅包，現場熱鬧滾滾。（記者蘇福男攝）

阿蓮薦善堂廟埕今天上午約聚集500名大小朋友排隊領取市府開工小紅包，現場熱鬧滾滾。（記者蘇福男攝）

小朋友領到市長發送的蛇年小紅包，樂不可支。 （記者蘇福男攝）

小朋友領到市長發送的蛇年小紅包，樂不可支。 （記者蘇福男攝）

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