健康網》肌肉痠痛又高燒小心流感 維生素D、鋅4營養抗感染

面對流感或感冒，營養師表示，Beta葡聚糖可增強免疫的活性，常見於食物如燕麥、大麥等食物中；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕受藝人「大S」徐熙媛因流感併發肺炎過世的消息衝擊，國人搶打公費流感疫苗，也有不少民眾因身體不適到院所驗流感。營養師劉于慈表示，流感及一般感冒雖然都有咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，不過最大差異在流感同時會有肌肉痠痛及發高燒。建議民眾接種疫苗之外，平時也可從飲食中多攝取Beta葡聚糖、益生菌、鋅、維生素D來保健。

劉于慈於臉書粉專「營養師魚池不養魚-于慈營養師」發文指出，流感最有效的預防方式是施打疫苗，可以到醫院、衛生所進行接種，公費接種資格包含50歲以上、孕婦、6個月內嬰幼兒父母、6個月以上到國小入學前幼兒、高風險慢性病人、幼教、長照或醫護人員，若不符資格，目前也仍有自費流感疫苗可以接種。

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飲食保健一次看

劉于慈表示，想要積極預防流感及感冒，也可以透過飲食保健，補充下列營養：

●Beta葡聚糖：可增強免疫的活性，常見於酵母、燕麥、大麥或菌菇類食物當中。

●益生菌：人體7成的免疫力源頭都在腸道，養好菌可將腸道打造成堅固的免疫堡壘。

營養師指出，缺乏鋅可能導致免疫力下降，使人體更易受到病菌入侵。日常攝取食物如雞蛋、乳製品類等都能攝取到鋅。（圖取自freepik）

●鋅：鋅在應對病毒感染的時候尤其重要，缺乏鋅可能導致免疫力下降，使人體更易受到病菌入侵。日常攝取海鮮、雞蛋、肉類、奶類等都能攝取到鋅。

●維生素D：維生素D的受體不只存在骨頭，連免疫系統上都有受體，除了透過曬太陽製造維生素D之外，也可以透過市售的營養品來補充。

懷疑感冒 戴好口罩、避免人群

劉于慈提醒，春節過後又會是一波感冒、流感的爆發期，若有任何疑似感冒症狀，請戴好口罩、避免去人群多的地方以及出席社交場合，大多數人得到流感服用抗病毒藥物即可治癒，請勿過度驚慌，若是有慢性疾病、免疫疾病、幼童等高風險族群，則要小心再小心，畢竟聚會還會有，唯有平安健康最重要。

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