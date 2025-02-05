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沒疫苗改搶自費抗病毒藥？彰化爆「克流感之亂」

2025/02/05 12:08

「克流感」主要作用是縮短流感發燒病程、降低體內流感病毒量，減少出現併發症的機會，處方用藥須看診後由醫師開立，民眾不可自行在藥局購買。（記者張聰秋攝）

「克流感」主要作用是縮短流感發燒病程、降低體內流感病毒量，減少出現併發症的機會，處方用藥須看診後由醫師開立，民眾不可自行在藥局購買。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕大S猝逝引爆流感疫苗搶打潮，就彰化縣而言，不僅公費疫苗告罄，連自費疫苗也搶打一空，隨之而來的是克流感搶買潮！不少就醫的民眾指名要買流感病毒用藥克流感，每盒自費從950元到1000多元都有。

現在日本、韓國及泰國正大規模爆發流感，有醫師建議，民眾要赴這些國家旅遊可以自費購買克流感，進行預防性投藥或是在輕症時就能壓下病毒量，降低重症的死亡風險。

據醫院公關表示，這2天不少民代請託要打流感疫苗，公關只能委婉回說已經沒有了，大部分民代都能體諒，但也有少數民代一直「盧」，不信連自費疫苗也沒有了，實情確實沒了，只能轉而要求購買克流感，但還是要醫師處方才行，轉而看診要求開立克流感。

「克流感」主要作用是縮短流感發燒病程、降低體內流感病毒量，減少出現併發症的機會，標準療程是投予5天、共10顆的份量。一般而言，克流感對於流感是相當有效的。

公費克流感經快篩確定為流感就能開立，另外有群聚感染之虞並有症狀也能開立，所以，有些病患強調被家人或朋友傳染，即使不願快篩，醫師還是可以開立。有些人不符開立標準，也明顯不需要，但明確表達要自費購買，請醫師開立。這類情況隨著流感疫苗缺貨瞬間爆發，讓醫師感嘆，疫苗之亂變克流感之亂，但又不能明說，怕惹怒民眾。

一位廖姓婦女表示，她近日要前往日本，不能不打流感疫苗，無奈打不成，只能退而求其次，購買克流感應急。問她為何之前不打？她有點生氣地說，「大s之死才知道流感會那麼厲害」。

大S猝逝引爆流感疫苗搶打潮，彰化公費疫苗已經一劑不剩，就連自費疫苗也是一劑難求，但不少民眾想出國，國外又是流感高峰期，民眾擔心紛紛詢問是否可先買克流感藥物，出國備用。（圖彰化縣政府提供）

大S猝逝引爆流感疫苗搶打潮，彰化公費疫苗已經一劑不剩，就連自費疫苗也是一劑難求，但不少民眾想出國，國外又是流感高峰期，民眾擔心紛紛詢問是否可先買克流感藥物，出國備用。（圖彰化縣政府提供）

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