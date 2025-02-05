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救心福音！「生物心肌貼片」問世 受損心臟有望修復再生

2025/02/05 11:30

「生物心肌貼片」新技術為心臟衰竭治療提供新選擇；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

「生物心肌貼片」新技術為心臟衰竭治療提供新選擇；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者陳成良／綜合報導〕心臟衰竭是全球性的健康問題，影響超過6400萬人。近期一項刊登在《自然》（Nature）期刊的研究，為心臟衰竭治療帶來了突破性的發展！根據《衛報》報導，德國哥廷根大學醫學中心）的齊默曼教授（Prof Wolfram-Hubertus Zimmermann）和庫奇卡教授（Prof Ingo Kutschka）所領導的團隊，開發出一種「生物心肌貼片」，可以幫助修復受損的心臟組織，為心臟衰竭患者帶來新希望。

傳統心臟移植手術受限於器官短缺，人工心臟幫浦則昂貴且伴隨高併發症風險。為了克服這些難題，研究團隊利用「細胞重編程」技術，從患者血液中取得細胞，將其轉化為「誘導性多能幹細胞」（iPSCs）。

這些幹細胞具有分化成各種細胞的潛力，研究團隊接著將其誘導分化成心肌細胞和結締組織細胞，並植入特殊膠原蛋白凝膠，在特製模具中培養成六角形的「生物心肌貼片」。齊默曼 教授表示，這些貼片上的心肌細胞，具備了約4至8歲心臟的特徵，如同「年輕的心肌」。用於人體的貼片約為5公分乘以10公分，並以陣列方式貼附於薄膜上。

為了測試貼片的安全性與有效性，研究團隊首先在健康的恆河猴身上進行實驗。經過長達六個月的觀察，沒有發現腫瘤、心律不整等嚴重副作用。接著，他們在罹患類似慢性心臟衰竭的猴子身上進行實驗，結果顯示，植入貼片後，猴子的心臟壁增厚，心臟收縮能力也有所改善。

隨後，研究團隊將這項技術應用於一位46歲的晚期心臟衰竭女性患者。由於患者急需治療，團隊使用了來自捐贈者的細胞製作「生物心肌貼片」，並透過微創手術將其縫合到患者仍在跳動的心臟上。三個月後，該患者接受了心臟移植手術，研究人員得以分析取下的心臟。結果顯示，貼片仍然存活，並已與患者自身的心臟建立了血液供應。目前已有15名患者接受了這種「生物心肌貼片」的治療。

研究團隊表示，雖然使用患者自身細胞製作貼片可避免免疫排斥，但耗時且昂貴，不適合緊急患者。他們希望利用捐贈細胞製作「現成」貼片，以便更廣泛的應用，目前也正持續進行安全性測試。

庫奇卡教授強調，這項技術並非要取代心臟移植，而是為那些等不到移植機會的患者提供另一種治療選擇。研究團隊正持續進行臨床試驗，以驗證這項突破性療法的長期效果。

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