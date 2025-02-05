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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感門診人數升！呼吸治療醫籲「做防護」 高風險族群打疫苗

2025/02/05 11:14

醫師提醒65歲以上長輩和高風險族群盡快接種流感疫苗。（慈濟提供）

醫師提醒65歲以上長輩和高風險族群盡快接種流感疫苗。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院呼吸治療科主任陳立修表示，流行性感冒隨春節假期結束後呈現攀升趨勢；接著，學生族群下週起將陸續回到校園，呼籲已有感冒症狀的人配戴口罩，做好呼吸道防護，保護自己也不要傳染他人。屬於高風險族群的人也儘快接種流感疫苗，目前施打疫苗都要先跟醫院診所確認，避免白跑一趟。

陳立修表示，寒假春節外出旅遊人潮，同時帶回流感病毒，開工上班後經過兩、三天潛伏期，流感症狀就一一浮現，近日呼吸道傳染病門診就診人數明顯上升。他提醒民眾若察覺自己感冒了，請立刻配戴口罩防護呼吸道，不要猜自己是感冒還是流感，只要持續發燒38度以上、伴隨呼吸困難、噁心想吐，或全身性肌肉痠痛，就要趕緊就醫。

陳立修指出，流行性感冒病毒可能會引起細菌性肺炎、心肌炎、腦膜炎等重症，也會合併呼吸衰竭、敗血症、全身性細菌感染的情況。65歲以上患有慢性疾病、免疫疾病和高風險族群要特別小心，趕緊接種流感疫苗，也可以考慮接種肺炎鏈球菌疫苗提升保護力，降低轉變成重症機率。

下週起，各級學校學生即將結束寒假重返校園，陳立修建議年輕學子應避免群聚，並做好呼吸道咳嗽禮節，出入公共場所最好配戴口罩、勤洗手注意手部衛生。如果身體出現不適，必須多留意觀察狀況，多補充水分和休息。

台中慈濟醫院醫事室副主任楊淨惠表示，近日各醫院診所出現搶打流感疫苗的人群，提醒想接種流感疫苗的人，最好先電洽醫院診所，詢問是否有疫苗，台中慈濟醫院網站的「就醫服務」項目下，設有疫苗專區可以查詢，建議65歲以上長輩和高危險族群優先施打。另外，該院也有自費的肺炎鏈球菌疫苗，可以提供需要人選擇施打。

春節開工後流感門診人數攀升。（慈濟提供）

春節開工後流感門診人數攀升。（慈濟提供）

陳立修醫師呼籲民眾在流感期間做好呼吸道防護。（慈濟提供）

陳立修醫師呼籲民眾在流感期間做好呼吸道防護。（慈濟提供）

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