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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

53歲男子流感併發肺炎「軟趴趴」 泌尿醫：恐減損男性雄風

2025/02/05 11:27

有男性在感染A流後，一度憂心性生活受影響。示意圖。（圖取自shutterstock）

有男性在感染A流後，一度憂心性生活受影響。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者張軒哲／台中報導〕藝人大S徐熙媛因感染流感，導致肺炎在日本過世，引起國人對流感的恐慌。台中市53歲林姓男子去（2024）年底感染A型流感併發肺炎，一度命危，住加護病房和普通病房共3周，才撿回一命。他今（5）日指出，甫出院身體虛弱，憂心性功能受影響，所幸已逐漸恢復雄風；泌尿科醫師強調，不是所有的患者都會出現性功能障礙，只是少數，以50歲以上的患者比較多。

台中市豐原區53歲林姓男子去年11月底在豐原區參加1場餐會被傳染A型流感，他回家後傳染給妻子。妻子症狀不明顯，他先到附近診所就醫未好轉，第2次就醫時，醫師提醒要驗病毒種類，他不以為意沒答應，到診所拿藥3次，但咳嗽症狀更嚴重，他已咳1週，診所醫師叮嚀病況嚴重，要求他到大醫院掛急診。

林男因安排出國行程，他在出國前1天到衛福部豐原醫院看診，醫師強調已併發肺炎，病況嚴重，建議收治加護病房，若強行出國恐凶多吉少。當時醫師發出病危通知，有3成機率喪命，他全身插管在加護病房昏迷2週，服用克流感，再轉到普通病房住院1週才出院，暴瘦十公斤，還很憂心醫師提到的「恐影響性功能」應驗。

林男說，出院時他連使用電腦滑鼠都沒力氣，體力嚴重流失，夜間還被老婆嘲笑「軟趴趴」，他靠著中藥和針灸，體重跟體力慢慢恢復，性功能也正常。他慶幸自己取消出國，住院急救，才能保住性命。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品睿說，在臨床上雖然沒有遇過患者在罹患流感過後，有性功能障礙的個案。但他在文獻上，曾經有看過少數的個案，在流感確診過後約一、兩個月後，有影響到性功能，會出現勃起障礙症狀比較明顯，也有一些病患會有合併早洩情形。他強調，不是所有的患者都會出現性功能障礙，只是少數，以50歲以上的患者比較多。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品睿說，文獻上曾有少數的個案，在流感確診過後約一、兩個月後，有影響到性功能。（記者張軒哲攝）

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品睿說，文獻上曾有少數的個案，在流感確診過後約一、兩個月後，有影響到性功能。（記者張軒哲攝）

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