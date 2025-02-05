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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

B肝治療新突破！ 台韓合作研究登國際期刊

2025/02/05 10:38

高醫大校長余明隆（中）攜手韓國蔚山大學醫學院院長林永錫（右）及教授Jonggi Choi（左）合作發表B肝治療的研究成果，登國際醫學期刊「刺胳針胃腸肝膽學」。（高醫大提供）

高醫大校長余明隆（中）攜手韓國蔚山大學醫學院院長林永錫（右）及教授Jonggi Choi（左）合作發表B肝治療的研究成果，登國際醫學期刊「刺胳針胃腸肝膽學」。（高醫大提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕B肝治療有了新突破！高雄醫學大學校長余明隆與韓國蔚山大學醫學院院長林永錫合作，發表「早期抗病毒治療可顯著降低慢性B型肝炎患者發生嚴重肝臟併發症的風險」的研究成果，昨（4）日登肝膽腸胃科領域前1%，影響係數30.9的國際醫學期刊《刺胳針胃腸肝膽學》（Lancet Gastroenterology & Hepatology）。

高醫大指出，此項臨床試驗在台灣及韓國22個中心進行，旨在挑戰當前的B型肝炎治療指南，目前指南主要僅對具有顯著肝纖維化或肝功能丙胺酸轉氨酶（ALT）指數明顯上升的患者建議進行抗病毒治療。但針對無肝硬化、肝功能指數無顯著上升之中高病毒血症患者，則尚缺乏具體建議與證據。

研究發現，無論血中ALT是否異常，對無肝硬化但具有中度或高度病毒血症的慢性B型肝炎成人患者，早期使用TAF抗病毒物，可以顯著降低肝細胞癌、肝功能失代償、肝移植及全因死亡率等嚴重肝臟併發症的風險。

高醫大校長及資深肝病專家余明隆校長和蔚山大教授林永錫表示，這項研究挑戰了傳統的B型肝炎管理方法，顯示早期抗病毒治療能顯著降低嚴重肝臟併發症的風險，這可以改善全球數百萬慢性B型肝炎患者的長期健康預後。鑑於這些發現，研究人員呼籲更新臨床治療指南和給付政策，及早嘉惠更多需要治療的慢性B型肝炎患者。

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