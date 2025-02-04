搶打流感疫苗 新北一天接種逾1.1萬劑 創單日新高

新北市衛生局表示，3日流感疫苗接種達1萬1552人，為自1月1日起開放全民接種以來單日最高量，目前剩3萬餘劑。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕女星大S（徐熙媛）春節赴日本旅遊，因感染流感併發肺炎過世，掀起全台流感疫苗搶打潮，新北市衛生局表示，3日流感疫苗接種達1萬1552人，為自1月1日起開放全民接種以來單日最高量，目前剩3萬餘劑。

新北衛生局疾病管制科長王美華表示，為了便利民眾接種流感疫苗，全市29區衛生所及合約醫療院所均提供隨到隨打服務，2月9日下午也將在新莊宏匯廣場設立社區接種站，現場提供流感及新冠疫苗的免費接種，民眾可就近前往，減少疫病風險。相關社區接種站資訊可於衛生局官網查詢，呼籲民眾儘早接種，提升保護力。

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針對9日的社區接種活動，是否會因疫苗數量不足導致接種受阻？王美華澄清，9日活動所需疫苗早在農曆年前即已規劃完備，不會發生疫苗短缺問題。不過，對於部分地區疫苗數量不足，衛生局提醒民眾如需跨區接種，請先至官網查詢相關資訊並致電確認疫苗劑量，規劃後再前往，以免白跑一趟。

衛生局再度強調，接種流感疫苗仍是預防重症與併發症的最佳方法，尤其是年長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，更應盡早施打疫苗，保護自己及家人健康。

新北市衛生局表示，3日流感疫苗接種達1萬1552人，為自1月1日起開放全民接種以來單日最高量，目前剩3萬餘劑。（記者羅國嘉攝）

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