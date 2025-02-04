健康網》運動降流感、肺炎死亡風險！ 研究揭每週關鍵量

研究指出，適量的肌力訓練能降低死亡風險：每週2次肌力訓練者，死亡風險降低47%；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕48歲女星徐熙媛（大S）近日因感染流感併發肺炎驟逝，引發外界對流感與肺炎的關注。恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享最新研究，指出適量運動有助於降低流感及肺炎的死亡風險，建議每週150-300分鐘中等強度有氧運動，並搭配2次肌力訓練。不過，要注意的是，過多的肌力訓練反增死亡風險。

王思恒指出，該研究發表於2023年《英國運動醫學期刊》，分析美國國家健康訪問調查（NHIS）1998年至2018年間共57萬7909名成年人的健康數據，並追蹤平均9.2年，以死亡證明記錄「流感與肺炎」為主要死因，探討運動與死亡率的關聯性。

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研究發現，適量有氧運動可顯著降低流感與肺炎死亡率：每週進行150-300分鐘有氧運動者，死亡風險降低41%；每週301-600分鐘者，死亡風險降低50%；即使運動量較低（10-149分鐘/週），仍可降低21%死亡風險，超過600分鐘/週則無額外好處。

研究發現，每週進行150-300分鐘有氧運動者，死亡風險降低41%；圖為情境照。（圖取自freepik）

此外，適量的肌力訓練也能降低死亡風險：每週2次肌力訓練者，死亡風險降低47%；但若超過7次/週，死亡風險反而增加41%，可能與心血管負擔、發炎反應或訓練疲勞有關。研究亦指出，長期規律的有氧運動可提升流感疫苗的抗體生成，提高疫苗保護效果。

研究團隊建議，為了有效降低流感與肺炎的死亡風險，民眾應每週進行150-300分鐘的中等強度有氧運動，並搭配每週2次的肌力訓練。王思恒提醒，即便無法達到建議標準，少量運動仍然有助於降低風險，民眾不需氣餒，應從自身體能狀況出發，逐步建立規律運動習慣，以提升身體免疫力。

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