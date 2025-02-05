健康網》營養是抗病關鍵！ 學者：身體像房子食物是「建材」

洪泰雄指出，許多人對營養的理解僅停留在「吃飽就好」，但實際上，食物是人體細胞的重要「建材」，影響器官運作與健康狀態；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕 48歲女星徐熙媛（大S）感染流感併發肺炎不幸驟逝，引發社會震驚，也讓外界關注營養及健康問題。營養學者洪泰雄在臉書發文比喻：「身體像房子、營養是建材」，若長期忽視營養均衡，恐致免疫力下降，提高疾病風險；日常應在6大類食物中確保攝取6大營養素；多吃抗氧化食物、喝水助細胞代謝；注意排便、皮膚狀況等健康警訊。

不只為果腹 食物 是細胞的「建材」

洪泰雄指出，許多人對營養的理解僅停留在「吃飽就好」，但實際上，食物是人體細胞的重要「建材」，影響器官運作與健康狀態，健康不是等生病後才補救，「你今天吃的食物，決定3個月後的細胞健康」人體由約60兆個細胞組成，這些細胞不斷新陳代謝，依賴營養素來維持功能，例如：

請繼續往下閱讀...

●腸道細胞：每2-3天更新一次，營養不足易引發腸胃問題。

●皮膚細胞：每28天更新一次，飲食不當可能導致痘痘、暗沉、老化加快。

●紅血球：壽命約120天，若缺乏鐵質，恐導致貧血、疲倦。

6大類食物、6大營養素 缺一不可

洪泰雄提醒，營養攝取應涵蓋全穀雜糧類、豆魚肉蛋類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類，並確保碳水化合物、蛋白質、脂肪、維生素、礦物質、水等6大營養素充足。

若長期挑食、營養不均衡，可能影響血液健康，例如：紅血球需要鐵來運送氧氣，缺乏恐導致貧血、頭暈、疲勞；白血球依賴蛋白質與維生素C維持免疫功能，營養不足時容易生病；血小板需要維生素K來幫助止血，缺乏時傷口不易癒合。「吃錯食物，免疫系統就會變弱，讓疾病找上門！」

抗氧化飲食助抗病 飲食習慣決定健康

吃太少導致營養不足，身體無法修復與運作，變得疲憊、代謝變慢；吃太多則導致營養過剩，脂肪堆積，變胖、發炎、增加慢性病風險。許其計算卡路里？不如學會均衡飲食，每天選擇對的食物！

洪泰雄建議，多攝取蔬果、堅果、綠茶等抗氧化食物，有助對抗自由基，降低發炎與老化風險。此外，每日至少攝取2000ml水，確保新陳代謝順暢，讓細胞能正常運作。他強調，「你的身體就是你吃出來的！」身體健康不應等生病後才補救，而是從日常飲食開始調整，才能預防各種疾病。

洪泰雄建議，多攝取蔬果、堅果、綠茶等抗氧化食物，有助對抗自由基，降低發炎與老化風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

健康警訊：排便、皮膚、免疫力都是指標

除了飲食內容，洪泰雄也提醒民眾關注自身健康警訊，如排便狀況、皮膚狀態、免疫力等，這些都是飲食是否均衡的關鍵指標。例如：

●排便通暢、形狀正常：代表膳食纖維與水分充足，腸道健康。

●便秘或腹瀉：代表腸道菌群失衡，飲食需調整。

●皮膚暗沉、長痘：代表可能是營養不均衡或缺乏抗氧化食物。

●免疫力低下、易感冒：代表蛋白質與維生素攝取不足。

別等生病才重視營養！洪泰雄強調，「食物 = 細胞的建材，營養對了，身體就健康！」現代人應建立「食物即健康」的觀念，避免高油高糖飲食，選擇天然食物，才能真正為自己的健康把關。

洪泰雄指出，免疫力低下、易感冒，可能代表蛋白質與維生素攝取不足；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法