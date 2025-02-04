台南7千劑公費流感疫苗 3小時搶完！衛局：2疫苗也可降重症

藝人大S驚傳因流感併發肺炎離世，台灣掀起一波流感疫苗接種潮。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕藝人大S驚傳因流感併發肺炎離世，台灣掀起一波流感疫苗接種潮。台南市原7千餘劑疫苗3小時內預約一空。衛生局表示，如公費疫苗用罄，市民可洽醫療院所選擇自費接種，另接種JN.1新冠及肺炎鏈球菌疫苗也能有效降低肺炎等重症的發生率。

經統計，去（2024）年台南市有171例流感重症，49人死亡；今（2025）年1月1日至2月1日有44例流感重症，3人死亡，今年的死者全都沒有接種流感疫苗。

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市長黃偉哲表示，去年10月起積極宣導推廣疫苗接種，台南公費疫苗使用率達99％，高於全國平均，65歲長者接種率及疫苗使用率皆為6都第一。

衛生局副局長林碧芬說，台南打疫苗平台昨湧入預約潮，公費疫苗已被預約一空，因公費流感疫苗為疾管署統一採買，目前未釋出增加公費疫苗購買的訊息，各縣市庫存用磬後，均建議民眾可接種自費流感疫苗，此外，接種JN.1新冠及肺炎鏈球菌疫苗也能有效降低肺炎等重症重要方法。

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