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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》中年肥胖失智風險高 醫教4招減脂顧腦力

2025/02/06 19:46

想要減脂保護大腦，醫師建議健康飲食，多吃蔬果、全穀類和堅果，避免高糖、高脂食物，採取地中海飲食讓大腦獲得均衡營養；示意圖。（圖取自freepik）

想要減脂保護大腦，醫師建議健康飲食，多吃蔬果、全穀類和堅果，避免高糖、高脂食物，採取地中海飲食讓大腦獲得均衡營養；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕努力減重不只為苗條！好日子診所醫師洪珮華指出，近年研究指出，肥胖與失智症之間存在緊密的聯繫，尤其在中年時期的肥胖，更可能成為晚年失智症的重要危險因子。分享4招幫助體重管理，包含健康飲食如採地中海飲食法、規律運動如快走或慢跑、控制體脂肪比例、管理慢性病如糖尿病。

洪珮華於臉書粉專「好日子診所」發文指出，近年研究發現，肥胖與失智症之間存在緊密的聯繫，甚至是晚年失智的重要危險因子，原因包含：

●發炎脂肪細胞會釋放促發炎因子，讓身體處於慢性炎症的狀態。而這些促炎因子會造成神經發炎，損害記憶和認知功能。

●胰島素阻抗：胰島素阻抗會讓腦細胞無法有效利用葡萄糖，記憶力和專注力自然會降低。另一方面，胰島素阻抗還可能促進β-澱粉樣蛋白堆積，進而形成阿茲海默症。

●血管阻塞：血管就像是供應大腦養分的高速公路，當高血壓及糖尿病導致粥狀動脈硬化時，好比高速公路塞車了，神經細胞就會面臨營養短缺甚至壞死，進而增加失智症（尤其是血管性失智症）的風險。

醫師表示，每天規律運動，不僅能減少脂肪，還能促進腦部血流，提升大腦活力；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，每天規律運動，不僅能減少脂肪，還能促進腦部血流，提升大腦活力；圖為情境照。（圖取自freepik）

4招抵抗脂肪 拯救記憶

想要減脂保護大腦，洪珮華建議「健康飲食」，多吃蔬果、全穀類和堅果，避免高糖、高脂食物，採取地中海飲食讓大腦獲得均衡營養；「規律運動」，每天30分鐘快走、慢跑或瑜伽，不僅能減少脂肪，還能促進腦部血流，提升大腦活力；「維持體重」，中年期避免過度肥胖，控制體脂肪比例是保護大腦的關鍵；最後「管理慢性病」如高血壓、糖尿病，以防腦部退化。

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