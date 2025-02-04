疫苗存量告急！台中單日狂打1萬劑 燈會設站恐喊卡

台中市昨天單日施打流感疫苗達1萬劑。（施勝桓醫師提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕女星「大S」徐熙媛染流感併發肺炎在日不幸離世，享年48歲，昨天消息傳出後引發外界震驚，台灣出現疫苗搶打潮，台中市昨（3）日單日就施打1萬劑，目前僅剩不到2.8萬劑，今（4）日各醫療院所搶打人潮不斷，許多診所庫存也打完，衛生局原定中台灣元宵燈會2月8日至23日要在園區設站催打，也可能因疫苗提早用鑿，取消設站，提醒未接種民眾應盡早施打。

全台民眾昨日一天施打流感疫苗達4萬劑，而台中市就占了1萬劑，施打量驚人，台中市衛生局長曾梓展指出，年後盤點台中市流感疫苗庫存有3.8萬劑，不料大S染流感驟逝新聞一出，民眾搶打疫苗，單日就施打1萬劑，以此風潮持續，疫苗恐加速用鑿。

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小兒科診所院長施勝桓指出，昨天上午大S流感病逝日本消息一出，診所電話就狂響被打爆，詢問有無流感疫苗施打，有人已經連找2、3家診所都無疫苗庫存疫苗，上午診所已出現搶打疫苗的排隊人潮，接種民眾是年前的10倍，今天上午公費疫苗也打完，只剩衛生局疫苗預約平台劑量，以及自費流感疫苗。

施勝桓也感嘆說，年前衛福部及台中市衛生局多次提醒民眾本季流感疫情嚴重，流感併發重症、死亡個案，均創下近10年同期最高，呼籲民眾踴躍施打，台中市甚至在文心森林公園特別設立接種站，免預約、免掛號、隨到隨到，但民眾仍意興闌珊，現在大S新聞一出才驚覺，流感致死的嚴重性，開始搶打造成一針難求。

曾梓展表示，春節前後會出現流感疫情高峰期，提醒未施打流感疫苗民眾趕緊接種，以免向隅。他強調，台中市昨天單日施打1萬劑，目前已剩不到2.8萬劑，而且搶打人潮不斷，疫苗量加速使用，中央早把流感疫苗配撥至各縣市，全台都在搶打，如果疫苗提早用鑿，中台灣元宵燈會接種站施打流感疫苗可能會取消，疫苗預約平台提供流感疫苗也會視疫苗量隨時更動。

診所湧入大批民眾排隊施打流感疫苗。（施勝桓醫師提供）

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