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人生「何時」會感到最快樂？ 英國研究：步入中年45歲左右

2025/02/04 20:59

英國一項最新研究顯示，真正能讓人們感到最快樂與幸福的時間，是步入中年期以後，大約45歲左右；示意圖。（路透資料照）

英國一項最新研究顯示，真正能讓人們感到最快樂與幸福的時間，是步入中年期以後，大約45歲左右；示意圖。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕隨著年齡增長，許多成年人會回憶起無憂無慮的童年時光，認為那是自己一生中感到最快樂、最能享受到幸福的時刻。不過根據英國一項最新研究顯示，真正能讓人們感到最快樂與幸福的時間，其實是步入中年期以後，大約45歲左右。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，日前一項針對2000名年齡40到59歲的英國人，進行調查，結果顯示，高達76%的受訪者表示，自己在步入中年期後，感覺到比以往任何時候都還要更加快樂、更注重身體健康，這時刻完全是屬於他們人生的「黃金時期」。

另外，有57％的受訪者強調，「步入中年是負面的」觀念早就已經過時；有24%的受訪者透露自己步入中年後，會開始到健身房運動；14%的人會選擇學習語言；13%的人嘗試進行冥想或瑜伽；11％的人開始做慈善志工；10%的人經常出國到處旅行；有6％的人則會大膽移居國外，展開不一樣的後半生。

有54％的受訪者認為「照顧好自己的身心是40歲後最重要的任務」，還有32％的人認為隨著年齡的增長，更應開始注意飲食、確保攝取足夠的維生素和營養。

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