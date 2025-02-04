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健康網》男子3餐飯後就鼻塞、頭痛 醫查竟是奇異果惹的禍

2025/02/04 19:43

1名男子持續5年為3餐飯後鼻塞、頭痛所苦；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

1名男子持續5年為3餐飯後鼻塞、頭痛所苦；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／陳建志

1名37歲男性，近5年來，每天早餐後，就開始鼻塞、流鼻水，前額悶脹。到公司後，視力模糊，兩側太陽穴抽痛，蔓延到整個頭部，得服用一顆止痛藥；午餐過後，又開始鼻塞，得再吃一顆止痛藥；晚餐後，一樣的狀況又發生了…。因此，隨身包內滿是各種止痛成藥。

男子原以為長腦瘤，但核磁共振（MRI）檢查正常；又以為是藥物過度使用頭痛，建議藥物戒斷，但一天後，又因頭痛難耐，噁心嘔吐，只好繼續照3餐服用止痛藥；索性當成自律神經失調，長期服用血清素受器調節劑或抗焦慮劑，病症依舊。近來，即便止痛藥劑量加大，且多種類同時使用，頭痛居然加劇。

血液學檢查發現降血鈣素相關基因胜肽（CGRP）濃度偏高，E型免疫球蛋白（IgE）竟高達200多國際單位（常人低於100）；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

血液學檢查發現降血鈣素相關基因胜肽（CGRP）濃度偏高，E型免疫球蛋白（IgE）竟高達200多國際單位（常人低於100）；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

電腦斷層檢查發現，他的鼻竇內黏膜變厚，且鼻涕積滯。血液學檢查，降血鈣素相關基因胜肽（CGRP）濃度偏高，E型免疫球蛋白（IgE）竟高達200多國際單位（常人低於100）。安排過敏原測試，結果為奇異果重度過敏。男子表示，因喜愛奇異果口味及口感，三餐後，都會習慣上吃1-2顆。

男子喜愛奇異果口味及口感，3餐後，都會習慣上吃1-2顆，沒想到他竟是慢性奇異果頭痛患者。（圖擷取自photoAC）

男子喜愛奇異果口味及口感，3餐後，都會習慣上吃1-2顆，沒想到他竟是慢性奇異果頭痛患者。（圖擷取自photoAC）

這名患者儼然罹患了慢性奇異果頭痛，其實是食物過敏性鼻炎性偏頭痛。此病起因於身體對奇異果起免疫反應，半胱氨酸水解蛋白酶抗原與血液中IgE結合，形成免疫複合體，巨大細胞與之結合，分泌出大量組織胺，進入血液循環，從口腔黏膜擴散到上呼吸道。

奇異果引發過敏機轉。水解蛋白酶抗原跟E型免疫球蛋白 （IgE）結合，免疫複合體跟巨大細胞結合，後者釋放出大量的組織胺。（陳建志提供）

奇異果引發過敏機轉。水解蛋白酶抗原跟E型免疫球蛋白 （IgE）結合，免疫複合體跟巨大細胞結合，後者釋放出大量的組織胺。（陳建志提供）

鼻腔及鼻竇內微血管擴張，鼻涕分泌增加，黏膜腫脹，阻礙呼吸，並壓迫三叉神經末梢，釋放出大量CGRP，啟動三神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛。由於過敏反應頻頻啟動，體內IgE濃度愈來愈高，形成強大的「免疫記憶」，過敏時時「蓄勢待發」。

過敏引發鼻炎機轉。血液中的組織胺循環到上呼吸道，鼻腔及鼻竇黏膜腫脹，鼻涕分泌增加。（陳建志提供）

過敏引發鼻炎機轉。血液中的組織胺循環到上呼吸道，鼻腔及鼻竇黏膜腫脹，鼻涕分泌增加。（陳建志提供）

鼻炎引起偏頭痛機轉。鼻腔及鼻竇黏膜下之三叉神經末梢，釋放出大量的降血鈣素相關基因胜肽 （CGRP），引發偏頭痛。（陳建志提供）

鼻炎引起偏頭痛機轉。鼻腔及鼻竇黏膜下之三叉神經末梢，釋放出大量的降血鈣素相關基因胜肽 （CGRP），引發偏頭痛。（陳建志提供）

治療此病，應當以迴避過敏原為主，服用副腎皮質素、抗組織胺或其它藥物只能治標。

由於鳳梨、芒果或木瓜等水果也都有蛋白酶，天天食用者，也可能罹患慢性過敏與頑固性偏頭痛，有類似病症者，宜即早正確就醫，莫盲目長期服用止痛藥。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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