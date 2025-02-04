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健康 > 杏林動態

漢基急診室從小路「搬」到省道 提升急症處理效率

2025/02/04 15:16

漢基急診室搬遷至大門緊臨省道，方便緊急救護抵達急診區。（彰基提供）

漢基急診室搬遷至大門緊臨省道，方便緊急救護抵達急診區。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕為了提升緊急病患的救治效率，漢銘基督教醫院最近將急診室從道路狹窄的雲長路，搬遷到道路寬敞筆直的省道台一線中山路旁，不僅方便民眾及救護車通行，更提升急症處理的整體效率，在這次的春節假期中為大量急診病患提供更迅速的醫療服務。

漢基院長陳志輝指出，原先的急診室位於雲長路，由於道路狹窄且臨近省道、車流密集，當救護車遇到紅燈時，常會影響通行，進而延誤急救時間。依彰化基督教醫院總院長陳穆寬指示，決定將急診室搬遷至中山路的正門口，最大限度縮短病患的就醫時間，以確保急診處理效率與病患的治療效果。

新設置的急診室擁有更加寬敞的空間，符合最新醫療規範，並在設計上充分考慮病患的安全性與就醫動線，使病患在更加舒適、安全的環境中接受治療。新急診室與主要交通幹道接壤，無論是民眾自駕或是救護車運送病患，都能迅速抵達，而有了更為便捷的通行條件。

漢基急診室搬遷後動線明確，方便患者檢查運送。（彰基提供）

漢基急診室搬遷後動線明確，方便患者檢查運送。（彰基提供）

陳志輝強調，漢基為了提供更優化的醫療服務，已分階段完成環境整修工程，包括停車場、手術室、洗腎室、檢查區、病房、門診區及公共空間的升級，並完成急診室搬遷工程，這些努力都在為社區民眾提供更完善的醫療照護。

另外由於漢基醫院位於彰化市區南端，為員林、大村、花壇民眾進入市區的首要位置，能提供方便的緊急醫療、並配合醫療分級的政策，減少民眾在大醫院急診室的等候時間，還能降低相關醫療費用；而漢基急診室的醫師也幾乎全由彰基派駐，而且2院區的距離接近，患者需要轉院時，也能透過綠色通道實現快速轉診，來確保獲得最佳的醫療照護。

漢基急診室由彰基總院派駐急診醫師看診。（彰基提供）

漢基急診室由彰基總院派駐急診醫師看診。（彰基提供）

漢基急診室由彰基總院派駐急診醫師看診。（彰基提供）

漢基急診室由彰基總院派駐急診醫師看診。（彰基提供）

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